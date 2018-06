THE BLACKLIST 6 Anticipazioni | ci sarà la sesta stagione? Intanto c' è già chi si

THE BLACKLIST 6/ Ci sarà la sesta stagione? Le novità in attesa del finale della quinta in onda su Fox : Gran finale di stagione oggi, 15 giugno, su Fox per la quinta stagione di Blacklist, ma sarà anche l'ultima? Dopo tante discussioni e trattative, la rete ha deciso di rinnovare la serie(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:18:00 GMT)

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 15 giugno 2018 : Liz scopre la verità sulle ossa! (finale di stagione) : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 15 giugno 2018, su Fox Crime. L'ultima corsa fra Red e Liz obbligherà uno dei due a pagare un prezzo fin troppo alto. (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:20:00 GMT)

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni dell'8 giugno 2018 : Samar è ancora viva? : The BLACKLIST 5, Anticipazioni dell'8 giugno 2018, su Fox Crime. Aram cerca un modo per trovare Samar; Red partecipa all'asta per recuperare la valigia. (Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 10:18:00 GMT)

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni dell'1 giugno 2018 : Liz è ad un solo passo dalla verità : The BLACKLIST 5, Anticipazioni dell'1 giugno 2018, su Fox Crime. Liz cerca ancora di scoprire il segreto di Red: tutto dipende dalla sopravvivenza di una ragazzina. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:19:00 GMT)

THE BLACKLIST 6 spoiler : quale sarà il destino di Aram e Samar? : The Blacklist 6 spoiler – La serie Tv e la sua sesta stagione affronteranno ancora l’altalena emotiva fra i due protagonisti e non solo. Il tema delle relazioni ha interessato nel corso degli anni anche gli altri protagonisti, personaggi secondari compresi. Gli spoiler di The Blacklist 6 ci promettono un indizio su Aram e Samar, due dei personaggi più amati dai telespettatori internazionali. The Blacklist 6 spoiler: Aram e Samar, ...

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 25 maggio 2018 : il ricatto di Red a Garvey : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 25 maggio 2018, su Fox Crime. Liz si unisce a Lilian per cercare di incastrare Garvey, ma Red è riuscito a ricattarlo.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:10:00 GMT)

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni 18 maggio 2018 : Red ha un'altra figlia? : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 18 maggio 2018, su Fox Crime. Un incontro misterioso di Garvey accende dei dubbi su Red e sui resti della valigia. (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:24:00 GMT)

THE BLACKLIST 6 confermato - la NBC dà l’okay alla sesta stagione : The Blacklist 6 è stato confermato! Ottime notizie per i fan del Blacklister interpretato da James Spader. La sesta stagione della serie crime con protagonista Megan Boone tornerà presto sul piccolo schermo internazionale. The Blacklist 6 è una delle ultime conferme del network americano e segue a ruota l’ondata di rinnovi e cancellazioni avvenuti in questi ultimi giorni. The Blacklist 6, la serie cult continua The Blacklist 6 è uno degli ...

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni dell'11 maggio 2018 : Liz affronta Red. Scoprirà la verità? : The BLACKLIST 5, Anticipazioni dell'11 maggio 2018, su Fox Crime. Liz non è disposta a tollerare altre bugie da Red. Collaborerà con il BLACKLISTer per incastrare Garvey?(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:26:00 GMT)

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 4 maggio 2018 : un caso del passato per Liz : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 4 maggio 2018, su Fox Crime. Liz deve affrontare un killer già affrontato in passato. Red incontro la Fulton. (Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:06:00 GMT)

THE BLACKLIST 5×22 : Liz e Red - lo scontro in corsa nel finale di stagione : The Blacklist 5×22 trama e promo – L’ultimo episodio andrà in onda sulla NBC mercoledì, 16 maggio 2018, e si intitolerà “Sutton Ross (#17)“. Il finale di stagione ci svelerà finalmente la verità sulle ossa? Sembra proprio di sì, dato che la trama di The Blacklist 5×22 ruota proprio attorno a questo particolare. Si chiude il cerchio e la conclusione della serie Tv regalerà un po’ di giustizia anche a Liz. O ...

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 27 aprile 2018 : un attacco biochimico alla città : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 27 aprile 2018, su Fox Crime. Red scopre che una sua vecchia conoscenza potrebbe aver usato un virus patogeno per uccidere. (Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:48:00 GMT)

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 20 aprile 2018 : il nuovo piano di Liz : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 20 aprile 2018, su Fox Crime. Liz decide di iniziare una terapia con una psichiatra, manipolandola a proprio vantaggio. (Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:39:00 GMT)