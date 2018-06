Test estivo a Genova | bus notturni gratis

Testo e video di Felicità puttana dei Thegiornalisti - Matilda De Angelis balla il nuovo singolo estivo in stile Borotalco : Con l'arrivo del video di Felicità puttana dei Thegiornalisti il nuovo singolo dall'album Love fa il suo debutto preparandosi a presidiare l'airplay estivo. Ufficialmente in rotazione radiofonica da venerdì 15 giugno, il brano è già online attraverso il video ufficiale apparso su Youtube. Prodotta da Dario Faini e mixata da Matteo Cantaluppi, Felicità puttana è un classico in stile Thegiornalisti, la descrizione di uno stato d’animo ...

Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo da 2640 prima del tour estivo : audio e Testo : Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo estratto dall'album 2640, rilasciato lo scorso 12 gennaio per Sony Music Italy. Dopo Vulcano, Io non abito al mare e Bolivia, Francesca Michielin porta in radio il sound estivo di Tropicale, brano scritto per lei da Calcutta e Dario Faini. Tropicale di Francesca Michielin sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 15 giugno. Canzone particolarmente adatta alla stagione estiva, ...

Audio e Testo di Rollercoaster di Emis Killa - il nuovo singolo estivo prima dell’album di inediti : Rollercoaster di Emis Killa è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 8 giugno e disponibile sulla piattaforme digitali streaming e download. Il nuovo singolo di Emis Killa si propone come hit dell'estate con atmosfere caraibiche e ritmo latino, e racconta la storia di un rapporto difficile da identificare, a metà strada tra una semplice amicizia ed una relazione sentimentale. "Tutti abbiamo o abbiamo avuto una persona speciale ...

Danzando Danzando di Cristiano Malgioglio : Testo e significato del nuovo tormentone estivo 2018 : testo e significato di “Danzando Danzando”, il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio in featuring con Fernando Proce. Il brano si candida per essere uno dei prossimi tormentoni dell’estate 2018. Cristiano Malgioglio torna in radio con “Danzando Danzando”, la sua nuova super hit estiva La Regina, come lui ama definirsi, è tornata. Dopo il sorprendente e grandissimo successo di “O Maior Golpe Do Mundo – Mi sono ...

Audio e Testo di Lungomare Latino di Guè Pequeno - il nuovo singolo estivo con Willy William : Lungomare Latino di Guè Pequeno è il nuovo singolo disponibile da venerdì 1 giugno in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali in streaming e download. Si tratta di una nuova collaborazione internazionale dopo quella con Akon, con il cantante, dj e produttore mauriziano Willy William, star di Mi Gente insieme all'hit-maker J Balvin. Lungomare Latino di Guè Pequeno con Willy William è un brano prodotto da Don Joe: il dj ...

Nel video ufficiale di Dolor de cabeza di Riki feat. CNCO un party estivo in piscina (Testo e traduzione) : Su YouTube e su Vevo è disponibile il video ufficiale di Dolor de cabeza di Riki feat. CNCO. L'ambientazione è un party estivo in piscina: Riki è con la band CNCO e con una serie di bellissime ragazze in costume da bagno. TESTO E TRADUZIONE DI Dolor DE cabeza “Dolor de cabeza è un up-tempo estiva che racconta di una ragazza che ti fa impazzire, che ti seduce e poi ti evita", racconta Riccardo Marcuzzo a proposito del nuovo brano, disponibile ...

Video e Testo di L’estate tutto l’anno de Le Deva - il nuovo singolo prima del tour estivo : L'estate tutto l'anno de Le Deva è il nuovo singolo disponibile da venerdì 18 maggio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il quartetto femminile torna in radio con un nuovo brano dal sapore estivo: L'estate tutto l'anno de Le Deva è stato scritto da Marco Rettani, Oscar Gioffrè, Roberto Gallo Salsotto, Livio Perrotta e Stefano Paviani, e si candida ad essere una delle canzoni colonna sonora ...

Italiana di J-Ax e Fedez - significato e Testo : il brano estivo descrive pregi e difetti dell’Italia : testo e significato di “Italiana”, il nuovo singolo di J-Ax e Fedez. Si tratta dell’ultimo brano con il quale i due rapper chiuderà il loro legame artistico che li ha visti in testa alle classifiche di vendita in Italia. J-Ax e Fedez tornano in rotazione radiofonica con il loro ultimo singolo insieme “Italiana” è il titolo del nuovo singolo di J-Ax e Fedez in radio da venerdì 4 maggio e disponibile in digital ...

Video e Testo Moscow Mule di Benji e Fede - il nuovo singolo estivo scritto con Rocco Hunt e Federica Abbate : Moscow Mule di Benji e Fede sarà disponibile in rotazione radiofonica da domani, venerdì 11 maggio 2018. Il brano è il nuovo singolo estratto dal terzo disco di inediti del duo modenese, Siamo Solo Noise, pubblicato a marzo e certificato disco di platino in poche settimane. Moscow Mule di Benji e Fede è stato scritto con Federica Abbate e Rocco Hunt e prodotto da Takagi & Ketra; è un brano perfetto per il periodo estivo: richiama le ...