Sylvester Stallone accusato di molestie sessuali di nuovo

Sylvester Stallone sotto indagine per molestie sessuali : Incredibile ad Hollywood. Lo scandalo molestie sessuali potrebbe presto travolgere persino Sylvester Stallone, 71enne monolite del cinema americano. Una donna ha infatti denunciato di essere stata molestata da Stallone 30 anni fa. La procura di Los Angeles è al lavoro per capire se perseguirlo o meno, come annunciato da Greg Risling, portavoce della procura distrettuale: "Oggi è stato presentato un fascicolo dal dipartimento di polizia di ...

Sylvester Stallone indagato per presunta aggressione sessuale : Sylvester Stallone indagato per aggressione sessuale dalla procura di Los Angeles, a seguito di una denuncia presentata l'anno scorso e riferita agli anni Novanta. "Un caso su Sylvester Stallone è stato presentato oggi dalla polizia di Santa Monica", ha dichiarato Greg Risling, il portavoce della procuratore di Los Angeles, Jackie Lacey.--La denuncia è ora al vaglio del team specializzato in crimini sessuali. Il caso riguarda una donna che a ...

