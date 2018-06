Su Cerere i “mattoni” della vita | il pianeta nano ospita molto più materiale organico di

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018), l’oggetto celeste più grandefascia principale del nostro sistema planetario,sulla sua superficie. La presenza dei ‘mattoni’sulnon è una novità: i composti a base di carbonio sono stati individuati per la prima volta poco più di un anno fa da un team di scienziati coordinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, grazie alle osservazioni dello spettrometro Vir fornito dall’Asi e installato sulla sonda DawnNasa. Ora – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – un nuovo studioBrown University americana rilancia: non solo susi trovano molecole organiche, ma la loro quantità è di gran lunga maggiore di quanto si pensasse. La scoperta, recentemente pubblicata su Geophysical Research Letters, pone nuove basi per valutare la potenziale abitabilità del, ma anche di corpi celesti ...