Stretta di mano Conte-Macron L' Italia proporrà hotspot nei Paesi d' origine

huffingtonpost

: Conte ricevuto all'Eliseo: calorosa stretta di mano con Macron #EmmanuelMacron - MediasetTgcom24 : Conte ricevuto all'Eliseo: calorosa stretta di mano con Macron #EmmanuelMacron - RaiNews : A Singapore storica stretta di mano #TrumpKim Il presidente Usa: 'Il faccia a faccia è andato bene'. Il leader nord… - LaStampa : Successo per il vertice Trump-Kim: la storica stretta di mano fra Usa e Corea del Nord -

(Di venerdì 15 giugno 2018) L'istituzione dineiafricani d'- non solo la Libia ma anche quelli sahariani, come il Niger - per chiudere la rotta verso il Mediterraneo tutelando, al tempo stesso, le vite dei migranti. È con questa proposta che il premier Giuseppe, a quanto si apprende da fonti del governo, giunge all'Eliseo per il pranzo con il presidente Emmanuel. La proposta, spiegano le stesse fonti, è per un'attuazione nel breve periodo in vista di una riforma, che l'vuole radicale, del regolamento di Dublino.