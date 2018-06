Straordinaria opportunità con il Samsung Galaxy S9 | mai visto a prezzo così basso a giugno

optimaitalia

: . #Aboutlastnight @AmiciUfficiale è stata un’esperienza entusiasmante. Ce l’ho messa tutta affinché questi talenti… - Simo_Ventura : . #Aboutlastnight @AmiciUfficiale è stata un’esperienza entusiasmante. Ce l’ho messa tutta affinché questi talenti… - GioPao9 : Straordinaria opportunità con il #SamsungGalaxyS9: mai visto a prezzo così basso a giugno - OptiMagazine : Straordinaria opportunità con il #SamsungGalaxyS9: mai visto a prezzo così basso a giugno -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Grossissima occasione quella trapelata in queste ore per coloro che stanno seriamente valutando la possibilità di acquistare unS9. Nonostante siano trascorsi pochi mesi dalla sua commercializzazione in Italia e nel resto d'Europa, infatti, oggi 15il pubblico può sfruttare una promozione con cui se lo potrà assicurare a condizioni estremamente favorevoli, almeno stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere su Ebay.Cercando il negozio virtuale NeoPhoniaStore all'interno di Ebay, infatti, avrete modo di individuare la proposta con cui vi assicurerete unS9 a soli 499 euro, di gran lunga ilpiùdi sempre da quando questo gioiellino ha fatto il suo esordio sul mercato. Considerando le buonissime condizioni economiche, è inevitabile porsi qualche domanda sull'affidabilità del rivenditore, ma il suo punteggio dal punto di ...