Strange Angel | 5 cose da sapere sulla serie fra scienza e magia

(Di venerdì 15 giugno 2018) Il 14 giugno ha fatto il suo debuttopiattaforma streaming americana Cbs All Access unadalla grande potenzialità di far parlare di sé:, come dice il suo moto ufficiale, fonde “sesso,dei razzi“. Difficile immaginare come argomenti così diversi possano stare in una stessa produzione televisiva, eppure anche il trailer conferma come tutti questi ingredienti sono stati mixati assieme per un risultato che promette di essere decisamente avvincente. Ecco qualche dettaglio in piùnuova. 1. Tratta da una storia vera Laè stata creata da Mark Heyman, fra le altreco-sceneggiatore di un film allucinato come Il cigno nero, inspirandosi al libro: The Otherworldly Life of Rocket Scientist John Whiteside Parsons di George Pendle. A sua volta quel libro era una biografia piuttosto documentata su un personaggio ...