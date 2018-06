Strada per Almirante a Roma | Raggi blocca tutto

Roma : sì a una Strada per Almirante : 19.41 Il Consiglio comunale della Capitale ha approvato una via o una piazza in onore di Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento sociale italiano,Msi. "Vittoria storica della destra italiana e Romana:l'Aula Giulio Cesare ha votato la mozione di Fratelli d'Italia, proposta dalla presidente di FdI, Meloni". Lo annunciano alcuni esponenti di FdI in Campidoglio e Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. Tra il M5S due ...

Nazismo : Tg1 scova a Monaco Wilhelm Karl Stark - condannato per la strage di Cervarolo e mai eStradato : È stato scovato dal Tg1 in un sobborgo di Monaco di Baviera. In Italia era stato condannato in via definitiva per una serie di eccidi, tra cui la strage di Cervarolo, in provincia di Reggio Emilia, in cui furono trucidati 23 civili ed il parroco del paese. Wilhelm Karl Stark, 98 anni, sergente della divisione corazzata Hermann Goering della Wehrmacht, pur essendo stato condannato in via definitiva dalla nostra giustizia militare, non è mai stato ...

“Buy or die” : At&t e Comcast segnano la Strada per la sopravvivenza dei media : New York. Martedì un giudice federale americano, Richard Leon, ha dato il via libera all’acquisizione di Time Warner da parte di At&t, un’operazione da 85 miliardi di dollari che porta sotto lo stesso tetto la prima pay tv americana, il secondo provider di telefonia mobile e un pacchetto mediatico-t

Audi Q8 - Test su Strada per la RS : L'Audi Q8 è appena stata svelata e il suo design di rottura rispetto agli altri modelli dei Quattro Anelli ha già fatto discutere. Sono però stati avvistati su strada nuovi prototipi che aprono un secondo capitolo: quello firmato RS.La sportiva. La Q8 nasce già come Suv d'impronta sportiva, ma in Casa Audi non potevano rinunciare a un allestimento top di gamma dal Dna ancora più grintoso. Gli indizi delle foto spia fanno supporre che queste ...

Servizio taxi per prostitute : arrestato 58enne. Le portava in Strada - poi le andava a riprendere : Ogni mattina andava da Copertino a Lecce per "prelevare" alcune prostitute dalla loro casa di Lecce e le accompagnava nelle rispettive "postazioni" dislocate lungo la Statale 101, che collega Lecce a Gallipoli. Per questo motivo un 58enne pugliese è stato arrestato ed ora è in carcere.Continua a leggere

I nomi in codice di Magnini per il doping : "Vediamoci in autoStrada. Portami i funghi" : Il ritiro risale ormai allo scorso dicembre. Ma alcune intercettazioni ascoltate dalla procura nazionale antidopinggettano ombra sulla sua incredibile carriera. Telefonate in cui l'ex nuotatore Filippo Magnini, stando a quanto riportato da La Stampa, ordina le sostanze dopanti:"Prodotti che lui definisce con nomi in codice come "funghi", "schede", "esercizi alla spalla", ma anche frasi più esplicite come "non vedo l'ora di provare la ...

SsangYong Korando - Test su Strada per la nuova generazione : Secondo le informazioni in nostro possesso, queste sono le prime foto spia della nuova SsangYong Korando. La futura generazione della Suv coreana, attesa sul mercato nel 2019, introdurrà un design completamente rivisto, ispirandosi sia alle recenti concept sia alla sorella minore Tivoli e mandando in pensione l'attuale modello datato 2010 e recentemente aggiornato.Sotto i teli il nuovo linguaggio stilistico SsangYong. Il ...

Milano - paura in Strada per un'anziana accoltellata in un raptus : paura ieri pomeriggio a Trezzano sul Naviglio. In via Leonardo da Vinci, un'anziana di 81 anni stava camminando per strada quando è stata avvicinata e accoltellata da un'altra donna, di 65 anni. Dai ...

Enorme tir perde il controllo e finisce fuori Strada in Contrada Amoretta : Pochi minuti fa, un Enorme tir ha perso il controllo ed è caduto in una scarpata nei pressi della strada a due passi da Contrada Amoretta, nei pressi del Moscati, verso Picarelli. L'uomo alla guida ...

Butta la spazzatura sotto un ponte - poi defeca per Strada | Video : Storie di ordinario degrado emergono dalle telecamere di controllo della polizia municipale di Agrigento. Le immagini che vedrete sono state realizzate a Maddalusa, in una zona che viene sistematicamete presa d'assedio da chi vuole abbandonare i...

Schianto tra tir e moto sulla Pontina motociclista muore decapitato : Strada chiusa per ore e poi riaperta : 'Dopo l'incidente avvenuto questa mattina, la strada regionale Pontina è stata riaperta completamente. Pertanto in direzione di Roma si è tornati a circolare regolarmente su entrambe le corsie di ...

Volkswagen Passat - Primi test su Strada per il facelift : Dopo aver semplificato la gamma attuale, la Volkswagen è già all'opera per i collaudi del restyling della Passat. Il prototipo delle immagini è una berlina a tre volumi, impegnata per l'occasione in una prova di traino a pieno carico e le pellicole sul frontale e sulla coda nascondono le novità stilistiche in programma. Sono le prime foto spia in assoluto della Passat aggiornata, che potrebbe debuttare già entro la fine del 2018.Nuovo ...

Sicurezza Stradale : fumetti e giochi nelle scuole per coinvolgere bambini e ragazzi nella prevenzione : Tangenziale Esterna SpA diventa promotrice di «Mettiti alla guida della tua vita», la campagna per la Sicurezza stradale di Autostradafacendo, che, fra i tanti progetti trasposti, nel corso degli anni, in strumenti di informazione consultabili, ha caricato su Internet una Piattaforma Web con oltre 3.000 pagine di contenuti sul tema. La compagine di Autostradafacendo comprende le istituzioni pubbliche, gli operatori del settore e i media che ...