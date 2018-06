' Sto male Una malattia' | Al Bano Carrisi commuove i fan | lo straziante messaggio | si

Rami Malek : «Mi veSto da Freddie (Mercury)» : Questa intervista è tratta dal numero 24 di Vanity Fair in edicola dal 13 al 20 giugno 2018 Il tempo per l’intervista è scaduto ma Rami Malek continua a parlare, incurante dell’ufficio stampa che ci sta chiedendo di chiudere la conversazione. «Volevo dirle che, negli ultimi mesi, mentre lavoravo a Londra, continuavo a incontrare italiani per strada e mi fermavano per dirmi quanto gli piace Mr. Robot. Per favore, può scrivere che non vedo l’ora ...

Gigantesca Tartaruga Caretta Caretta di oltre 90Kg salvata nello Stretto di Messina : “è un esemplare preiStorico - emozione incredibile”. Ma purtroppo sta male [FOTO] : 1/4 ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Giappone 2-3 - le pagelle degli azzurri. Buio peSto - l’infortunio di Giannelli fa male. Nelli non basta : L’Italia è stata clamorosamente sconfitta dal Giappone per 3-2 nella nona giornata della Nations League 2018 di Volley maschile e ha complicato la propria rincorsa verso la Final Six. Di seguito i voti degli azzurri scesi in campo a Osaka. GABRIELE Nelli: 6,5. I suoi 16 punti tengono a galla l’Italia, ci mette lo zampino nel creare gli strappi dei set poi vinti ma anche lui soffre un po’ troppo nel tie-break. ...

“Fa male - non resiSto”. In ospedale con forti dolori al pene : Per due lunghissimi e atroci mesi si era trovato a fare i conti con dei dolori insopportabili ai genitali, con frequente sanguinamento e una forte difficoltà a urinare. Il tutto a seguito di una notte di sesso finita nel peggiore dei modi della quale però, per vergogna, non aveva voluto dire niente ai medici. Finché non ce l’ha fatta più, terrorizzato all’idea che la situazione potesse addirittura peggiorare. Così, sofferente, ...

“1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella Storia” : convegno all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore : Il Sessantotto nella storia, al di là della cronaca e del mito. E’ questo il nucleo centrale del convegno internazionale “1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” che si svolge all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore il 31 maggio e il 1 giugno. “L’intenzione che ci ha guidato è quella di portare un contributo alla storicizzazione del Sessantotto – spiegano Luca Baldissara e Alessandro Breccia dell’Ateneo Pisano ...

QueSto non è un bicchiere normale. È ‘intelligente’ (e tutto italiano) : ecco a cosa serve : Può un banale bicchiere essere ‘intelligente’? Sì che può, perché Questo che vedete nella foto, nonostante le apparenze, è diverso da tutti gli altri in circolazione. In silicone, flessibile, leggero, pieghevole e tutto italiano. Lo hanno creato due ragazzi liguri, Stefano Fraioli (savonese) e Lorenzo Pisoni (genovese), entrambi 27enni, pensandolo come alternativa alle migliaia di bicchieri di plastica usati e soprattutto ...

Azouz Marzouk : “Sto veramente male per morte Castagna” : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Da quando ho saputo la notizia sto veramente male, non credevo fosse possibile visto che i nostri rapporti non erano dei migliori. E invece non faccio che pensare a lui. Se fossi in Italia andrei sicuramente al suo funerale, andrei a dargli l’ultimo saluto. Faccio le mie condoglianze ai figli Pietro e Giuseppe”. Così Azouz Marzouk commenta all’Adnkronos la scomparsa del suocero Carlo ...

Playoff NBA - capolavoro HouSton : 3-2 nella serie ed ora Golden State trema - ma si fa male Paul [VIDEO] : Golden State Warriors sconfitti in casa dei Rockets al termine di una vera e propria battaglia, adesso si fa dura per Curry e compagni: 3-2 Houston nella serie Gli Houston Rockets passano a condurre la serie di finale di Conference ad Ovest, vincendo nella notte 98-94 contro Golden State. Una gara ad altissima tensione, nella quale Harden e soci hanno per larghi tratti sofferto il gioco degli Warriors, ma hanno avuto la forza di reagire ...

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari dopo la scelta rivela : "Sto male. Nilufar e Giordano? Non capisco il loro rapporto" : L'ex corteggiatore torna a parlare del suo percorso con la Addati, criticando la sua decisione di lasciare il programma con Mazzocchi.