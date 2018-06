' Stiamo andando a recuperare 500 naufraghi | non siamo xenofobi' | Toninelli

Siria - Stiamo andando verso la Terza guerra mondiale e l’Italia non fa nulla : Sul piano del diritto internazionale – che in una comunità composta da nazioni civili dovrebbe essere decisivo – non vi sono giustificazioni di sorta per l’attacco armato contro la Siria portato avanti la notte scorsa da Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Si è trattato di un’aggressione, cioè di quello che il pubblico ministero statunitense al processo di Norimberga contro i criminali nazisti ebbe a definire il peggiore ...