Stephen Hawking sepolto a Westminster tra Newton e Darwin Un messaggio dell’astrofisico

(Di venerdì 15 giugno 2018) Le ceneri dell’uomo che sognava di “superare” Albert Einstein sono in una tomba accanto a quelle di Isaace di Charlesnell’abbazia di. E mentre a Londra si svolgeva la cerimonia pubblica di sepoltura del grande astrofisico diHawking le sue parole di pace e speranza sono state diffuse nello spazio attraverso un’antenna parabolica in Spagna. L’astrofisico di Cambridge morto lo scorso 14 marzo a 76 anni è stato onorato da un migliaio gli ospiti presenti, da vari Paesi del mondo, inclusi il premio Nobel per la Fisica Kip Thorne (con cui Hawking faceva sorprendenti scommesse), l’attore Benedict Cumberbatch, che ha interpretato il fisico in una serie della Bbc, l’astronauta Tim Peake e il leader dell’opposizione parlamentare britannica Jeremy Corbyn, numero 1 di quel Partito Laburista di cui Hawking fu sino alla fine ...