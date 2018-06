Stadio Roma | Sala | “Parnasi? L’ha mandato il Pd Se avessi saputo che finanziava il mio

Stadio Roma - sembra di sentir parlare la 'vecchia politica' : Ma purtroppo la neopolitica ora è costretta a parlare come la vecchia politica. E questo non è un bene per nessuno.

Stadio Roma - Parnasi a un suo collaboratore : 'Ma che volevi ancora Renzi? Ha vinto la Lega' : Luca Parnasi parla al telefono con un suo collaboratore in una intercettazione presente nelle carte dell'indagine sullo Stadio della Roma . 'Però tu davvero volevi rivederti su al governo uno come ...

Stadio Roma - SINDACO RAGGI CONVOCATA DA PM/ “Parte lesa” : deve spiegare ruoli Lanzalone e Parnasi : STADIO ROMA, Parnasi e i legami con la politica: “Il governo lo sto a fare io, la Lega la paghiamo ad aprile". Cena Lanzalone-Giorgetti, il SINDACO di Virginia RAGGI CONVOCATA in Procura(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 13:40:00 GMT)

Stadio di Roma - fondi a Lega e 5 Stelle. Parnasi : «Se vincono è fatta». Le cene con Giorgetti e il prelato : Roma Una dote, di certo, a Luca Parnasi non mancava: il fiuto, anche in politica. E così già a gennaio scorso ipotizzava, e sperava in un'alleanza Lega-cinqueStelle. Amico...

Stadio Roma - Salvini : “spero giudici facciano presto il loro lavoro” : “Da tifoso del Milan non parlo di calcio, sono in silenzio stampa. Non faccio il giudice o l’avvocato ma è ovvio che se ci sono stati episodi di corruzione e errori, è giusto che chi ha sbagliato debba pagare. Mi spiace perché uno dei coinvolti lo conoscevo personalmente, ci sono andato anche allo Stadio insieme e credo che questo non configuri reato. Spero che i giudici e i magistrati facciano presto il loro lavoro”. Così il ...

Stadio della Roma a rischio. Raggi : necessarie altre verifiche : In forse la realizzazione del nuovo Stadio della Roma , dopo lo scandalo per corruzione che ha portato agli arresti nove persone, tra cui l'imprenditore Luca Parnasi e il presidente dell' Acea , Luca ...

Stadio Roma - Salvini : “Cena Parnasi-Giorgetti? Che ne so. Nessuno ha tentato di corrompere la Lega” : “A me non risulta” che Giorgetti abbia dovuto respingere un tentativo di corruzione: “ho letto che la Lega era considerata l’ultima ruota del carro in quella vicenda, non mi risulta che abbiano tentato di corromperci”. Cosi’ il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, incontrando la stampa nella sede della prefettura di Genova, ha commentato l’inchiesta della procura di Roma sulla ...

Nuovo Stadio della Roma - indagato anche Malagò - che si difende : "Questa cosa non esiste" : Nell’affare del Nuovo stadio della Roma sarebbe coinvolto anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. È quanto riferisce il quotidiano Repubblica.it, secondo cui il capo dello sport italiano risulta iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma in un decreto di intercettazione vistato dal pm d’urgenza il 25 maggio scorso. Secondo quanto ipotizzano la pm Barbara Zuin e l'aggiunto Paolo Ielo, Malagò avrebbe avuto un ...

Stadio Roma - indagato Giovanni Malagò : il Coni dà l’ok ai parcheggi - poi Parnasi offre lavoro al compagno della figlia : C’e’ anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, secondo la Procura di Roma, fra i destinatari delle “utilità” dispensate dal costruttore Luca Parnasi nel tentativo di oliare la macchina per la realizzazione dello Stadio dell’As Roma. E, in questo caso, anche dell’approccio per la costruzione di un altro impianto, quello del club milanese del Milan. Nell’informativa che il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma ha consegnato nelle mani ...

Stadio Roma - Raggi oggi dai pm come testimone : «Sono parte lesa» : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, sarà sentita oggi pomeriggio alle 15 come testimone nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione dello Stadio della Roma. L'indagine ha portato...

