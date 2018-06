Stadio Roma | Sala | Il finanziamento della moglie di Sandro Parnasi è regolare

Stadio della Roma - la “lista” di Parnasi : soldi a Forza Italia - Pd e Leu. “Domani vedo i Cinque Stelle - pago pure a loro” : Una cena con Luca Lanzalone e Giancarlo Giorgetti, neo sottosegretario della Lega e in odore di premiership per tanti giorni. Una “lista” di politici – locali e non – saldati e da saldare, finanziamenti anche di piccole entità che gli inquirenti non specificano siano leciti o illeciti. Un lavoro fattivo, sia economico che comunicativo, per Roberta Lombardi candidata M5S alla Regione Lazio “che magari non vince ma ci può essere utile sul ...

Roma - inchiesta sul nuovo Stadio : spunta il nome di Malagò : diventato un gran premio della montagna, ma non è detto che la Roma non riesca a scalarlo. Il giorno dopo si contano i danni della tempesta provocata dal crollo del sistema Parnasi. Il quadro è ancora ...

Stadio Roma, Luca Lanzalone si dimette da presidente di Acea

Stadio Roma - Parnasi e i fondi a Lega e 5 Stelle : «Se vincono è fatta». ?Le cene con Giorgetti e il prelato : Una dote, di certo, a Luca Parnasi non mancava: il fiuto, anche in politica. E così già a gennaio scorso ipotizzava, e sperava in un?alleanza Lega-cinqueStelle. Amico e...

Stadio Roma - Baldissoni in Campidoglio da Raggi : Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, è in Campidoglio per un vertice con il sindaco Virginia Raggi sulla questione dello Stadio dopo gli arresti che hanno portato in carcere...

Stadio Roma - Parnasi e i fondi a Lega e 5 Stelle : 'Se vincono è fatta'. Le cene con Giorgetti e il prelato : Una dote, di certo, a Luca Parnasi non mancava: il fiuto, anche in politica. E così già a gennaio scorso ipotizzava, e sperava in un'alleanza Lega-cinqueStelle. Amico e finanziatore della prima e, ...

Stadio Roma - la rete di Luca Parnasi tra cene "riservate" : "Il governo lo sto facendo io" : Dalle intercettazioni emergono rapporti con Lega e M5s: già a gennaio l'imprenditore parlava di un governo bicolore e lavorava per "infiltrarsi nelle istituzioni". Anche con una cena "riservata" con Giancarlo Giorgetti

Nuovo Stadio Roma, l'assessore milanese Maran e il "no" a una casa: "Deve essere la normalità"

Notizie del giorno: Luca Lanzalone, da mercoledì ai domiciliari perché indagato nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, s'è dimesso dalla presidenza dell'Acea. Notizie del giorno: Stadio Roma, Lanzalone si dimette Raggi attacca News. L'arresto dell'imprenditore Luca Parnasi per la presunta corruzione architettata interno al progetto del nuovo Stadio della Roma continua a tenere banco nel mondo della politica italiana.

Stadio Roma - debiti e super-prestiti : così Parnasi faceva affari guadagnando senza mettere denari propri : Nelle settimane scorse Luca Parnasi ha sondato la disponibilità di alcuni istituti del nord per ottenere qualche decina di milioni di finanziamento, necessari per supportare il suo progetto di ...

Stadio della Roma, Parnasi dal carcere: "Mai commesso reati" | Indagato anche il sovrintendente Prosperetti

