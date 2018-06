: Stadio Roma, indagato Giovanni Malagò: il Coni dà l’ok ai parcheggi, poi Parnasi offre lavoro al compagno della fig… - fattoquotidiano : Stadio Roma, indagato Giovanni Malagò: il Coni dà l’ok ai parcheggi, poi Parnasi offre lavoro al compagno della fig… - petergomezblog : Stadio della Roma, Lanzalone si dimette da presidente Acea dopo gli arresti. Conte: “Corruzione è problema nazional… - repubblica : Oggi su @repubblica?? Stadio della Roma, ecco perché Virginia Raggi deve dimettersi -

"Nella mia vita non ho mai compiuto nulla di illecito, respingo con forza ogni addebito". Così Luca, figura chiave dell'indagine sul nuovodella, si è difeso davanti al Gip Maria Paola Tomaselli nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'ex presidente dell'Acea ha risposto per circa tre ore alle domande del magistrato. Interrogato anche il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Palozzi, che si è avvalso della facoltà di non rispondere.(Di venerdì 15 giugno 2018)