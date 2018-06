Stadio Roma | Lanzalone e Parnasi organizzarono cena con Giorgetti

Stadio della Roma - Parnasi dal carcere : “Mai commesso reati” | Indagato anche il sovrintendente Prosperetti : Stadio della Roma, Parnasi dal carcere: “Mai commesso reati” | Indagato anche il sovrintendente Prosperetti Stadio della Roma, Parnasi dal carcere: “Mai commesso reati” | Indagato anche il sovrintendente Prosperetti Continua a leggere L'articolo Stadio della Roma, Parnasi dal carcere: “Mai commesso reati” | Indagato anche il sovrintendente Prosperetti proviene da NewsGo.

Nuovo Stadio Roma. Virginia Raggi accusa Luigi Di Maio : Guerra aperta nel M5S. A Porta a porta il sindaco Virginia Raggi sferra un duro attacco a Luigi Di Maio. Il

Stadio Roma : Oggi gli interrogatori degli arrestati. Parnasi : 'Non ho commesso reati' : Il "sistema Parnasi", le sue propaggini. I rapporti "istituzionali", le pubbliche relazioni instaurate per cercare agganci e entrature, sopratutto nell'universo della politica. Le carte dell'indagine ...

CAOS ROMA/ Stadio - degrado - corruzione : perché una città così bella non può essere 'redenta'? : E se la colpa del degrado della capitale fosse dei cittadini ROMAni invece che della sempre colpevolizzata sindaca Raggi? A Milano e ad Amsterdam i cittadini si danno da fare. MONICA MONDO

CAOS ROMA/ Stadio - degrado - corruzione : perché una città così bella non può essere "redenta"? : ROMA pare irredimibile. I ROMAni paiono irredimibili. perché si può accusare l'eventuale governo ladro, ma il governo della città c'entra poco. Il commento di MONICA MONDO

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 giugno : L’inchiesta Stadio della Roma : il costruttore e la cena con Giorgetti e Lanzalone : L’inchiesta Parnasi: “Sto a fa’ il governo” (con Giorgetti e Lanzalone) La cena – Il 12 marzo il sottosegretario e il presidente di Acea si vedono a casa del costruttore, che ad aprile consiglia il leghista su come dividersi i ministeri di Marco Lillo e Valeria Pacelli Operazione Gattopardo di Marco Travaglio L’indagine sul “sistema Parnasi”, che pareva limitata allo Stadio della Roma e al mondo grillo-leghista, riguarda anche lo ...

Stadio della Roma - congelato l'iter del progetto : La sindaca di Roma Virginia Raggi non è coinvolta in modo diretto nell'inchiesta che ieri mattina ha portato all'arresto di 9 persone in relazione alla costruzione dello Stadio della Roma - lo abbiamo precisato anche qui - ma la stampa non lo avrebbe sottolineato a dovere e oggi Raggi ha annunciato di essere in procinto di far partire le querele nei confronti di chi ha sostenuto il contrario:La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono ...

Stadio Roma - l’Assemblea congela il progetto : “Venuto meno rapporto fiduciario con Parnasi” : L’iter burocratico capitolino per la realizzazione dello Stadio dell’As Roma è “congelato a tempo indeterminato”. Dopo oltre 24 ore di riflessione, la conferma è arrivata pomeriggio dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante una riunione di maggioranza convocata a margine dell’Assemblea Capitolina svoltasi nel pomeriggio in Campidoglio, Assise alla quale la prima cittadina non ha partecipato. Il motivo ufficiale lo rivela Pietro Calabrese, ...

Stadio Roma - indagato anche sovrintendente Prosperetti | Raggi : "Non so progetto che fine farà" : C'è un altro indagato nell'inchiesta che riguarda il progetto del nuovo Stadio della Roma. E' il sovrintendente Francesco Prosperetti, che si occupò del vincolo sulle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle. Intanto Parnasi: "Abbiamo lavorato per anni, 24 ore al giorno, solo per realizzare un progetto".