Stadio Roma | indagato Giovanni Malagò | il Coni dà l’ok ai parcheggi | poi Parnasi offre

Stadio Roma - Raggi oggi dai pm come testimone : «Sono parte lesa» : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, sarà sentita oggi pomeriggio alle 15 come testimone nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione dello Stadio della Roma. L'indagine ha portato...

Stadio Roma - Salvini : 'Se c'è corruzione giusto che si paghi' : 'Io non faccio il giudice nè l'avvocato, se ci sono state corruzioni o errori è giusto che chi ha sbagliato debba pagare. Mi spiace perché una delle persona coinvolte la conoscevo personalmente, ci ...

Stadio Roma - il sindaco Sala : “50mila euro da madre di Parnasi? Finanziamento veicolato dal Pd. Tutto rendicontato” : Il Finanziamento da 50mila euro ricevuto Maria Luisa Mangoni, moglie di Sandro Parnasi, in campagna elettorale? È’ stato “rendicontato” secondo le regole, Tutto è avvenuto nella “massima trasparenza”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si affida a facebook per replicare alle parole attribuite a Luca Parnasi da un’informativa dei carabinieri riportata dal Fatto Quotidiano in edicola. Secondo l’imprenditore arrestato ...

Virginia Raggi convocata in procura per il caso del nuovo Stadio della Roma : Virginia Raggi verrà sentita in procura a Roma nell'ambito dell'indagine sul nuovo stadio della Roma. Verrà ascoltata come testimone, dopo gli arresti eccellenti legati al progetto di Tor di Valle. L'audizione della sindaca era già stata fissata da alcuni giorni. In base a quanto si apprende, l'atto istruttorio riguarderà principalmente la figura di Luca Lanzalone che ha svolto per il Campidoglio il ruolo di ...

Stadio Roma - sindaco Raggi convocata in procura come testimone : La procura di Roma ha convocato il sindaco Virginia Raggi come testimone sull'inchiesta del nuovo Stadio, che ha portato all'arresto di nove persone, tra cui il costruttore Luca Parnasi, e venti indagati. I pm cercano di fare luce sulle trattative che vi sono state per l'approvazione del progetto, verificando i rapporti tra il primo cittadino e Luca Lanzalone (ex presidente di Acea), che secondo gli inquirenti sarebbe stato il referente nella ...

Stadio Roma - cena Lanzalone-Parnasi-Giorgetti/ Legami con politica - Raggi - “non c’entro nulla” : nuovi indagati : Stadio Roma, Parnasi e i Legami con la politica: “Il governo lo sto a fare io, la Lega la paghiamo ad aprile". Le intercettazioni del costruttore Romano, svelano gli stretti rapporti (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Stadio della Roma - anche Malagò indagato chiese lavoro per il compagno della figlia : Roma - La Parnasi connection travolge anche il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò che, in un decreto di intercettazione vistato dal pm in via d'urgenza lo scorso 25 maggio, risulta ...