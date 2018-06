Stadio Roma | debiti e super-prestiti | così Parnasi faceva affari guadagnando senza

Stadio della Roma - Parnasi dal carcere : “Mai commesso reati” | Indagato anche il sovrintendente Prosperetti : Stadio della Roma, Parnasi dal carcere: “Mai commesso reati” | Indagato anche il sovrintendente Prosperetti Stadio della Roma, Parnasi dal carcere: “Mai commesso reati” | Indagato anche il sovrintendente Prosperetti Continua a leggere L'articolo Stadio della Roma, Parnasi dal carcere: “Mai commesso reati” | Indagato anche il sovrintendente Prosperetti proviene da NewsGo.

Lo scandalo dello Stadio della Roma si ingrossa. E arriva fino agli scranni di Palazzo Chigi. Al punto da chiedere l'intervento del premier Giuseppe Conte. «Non c'è un caso Roma...

Stadio Roma, Parnasi e i Legami con la politica: "Il governo lo sto a fare io, la Lega la paghiamo ad aprile". Le intercettazioni del costruttore Romano, svelano gli stretti rapporti

Stadio Roma, Raggi: "Se è tutto in regola penso che si potrà fare"

Una cena 'segreta' tra Luca Lanzalone, Luca Parnasi, e l'attuale sottosegretario alla presidenza, il leghista Giancarlo Giorgetti , il 12 marzo a casa di Parnasi.

Sotto la lente dei pm il sistema corruttivo dell'imprenditore Romano. Indagato anche il sopraintendente ai Beni culturali Prosperetti. La sindaca Raggi si difende: 'su di me accanimento perché scomoda ...

Un passaggio di una delle informative dei Carabinieri svela l'incontro a cui partecipò anche l'attuale sottosegretario a palazzo Chigi, lo scorso marzo. Parnasi disse: "Dobbiamo fare di tutto perché ci sia un governo". Oggi interrogatori di garanzia per gli ...

Un passaggio di una delle informative dei Carabinieri svela l'incontro a cui partecipò anche l'attuale sottosegretario a palazzo Chigi, lo scorso marzo. Parnasi disse: "Dobbiamo fare di tutto perché ...

Guerra aperta nel M5S. A Porta a porta il sindaco Virginia Raggi sferra un duro attacco a Luigi Di Maio.

Il "sistema Parnasi", le sue propaggini. I rapporti "istituzionali", le pubbliche relazioni instaurate per cercare agganci e entrature, sopratutto nell'universo della politica.