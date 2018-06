Stadio Roma | Baldissoni | «Vogliamo salvaguardare il progetto»

Stadio Roma : Rossi - sinistra vieti l'urbanistica contrattata : Questa è la politica vera tradita troppe volte. Anche dal M5Stelle. Questa è la discussione seria da fare». Lo scrive su Facebook Enrico Rossi.

Stadio Roma - Malagò chiede di essere sentito subito in procura : "Il Presidente Giovanni Malagò - si legge in un comunicato del Coni - ha appreso questa mattina dalla lettura di alcuni quotidiani di essere indagato nell'ambito di un procedimento penale. Ha subito dato incarico al suo legale, avvocato Carlo Longari, di chiedere alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di essere interrogato quanto prima per chiarire la sua posizione"."Dalle conversazioni di maggior rilievo - si legge in un ...

Stadio Roma - Bonafede : “Nessun ripensamento su intercettazioni - provvedimento crea grossi problemi alle procure” : Nessun ripensamento sullo stop e sulle modifiche annunciate al decreto intercettazioni. A rivendicarlo, a margine della relazione del Garante dei detenuti, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Il provvedimento sulle intercettazioni ha trovato lo sfavore di avvocati, magistrati e di tutti gli addetti ai lavori. Da un punto di vista sostanziale indebolisce la lotta a quei fenomeni che le intercettazioni tendono a combattere e sta ...

Stadio Roma : Raggi - altre verifiche per ok : ANSA, - Roma, 15 GIU - "Per maggior sicurezza dei cittadini, dell'amministrazione e della Roma avvieremo immediatamente una verifica. Se questa verifica darà esito positivo, si potrà continuare. Per ...

Stadio Roma - Sala : “Parnasi? L’ha mandato il Pd. Se avessi saputo che finanziava il mio concorrente avrei restituito i soldi” : “Io non mi ricordo di una telefonata con il signor Parnasi. L’ho visto due volte nella mia vita: la prima volta in campagna elettorale e nel momento in cui ho visto che finanziava sia me che il mio concorrente ho restituito i soldi. L’altra volta è stata per il progetto dello Stadio a Scalo Farini, quando noi gli abbiamo detto che non era realizzabile”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala sulla vicenda Parnasi, a ...

Stadio Roma - sembra di sentir parlare la 'vecchia politica' : Ma purtroppo la neopolitica ora è costretta a parlare come la vecchia politica. E questo non è un bene per nessuno.

Stadio Roma - Parnasi a un suo collaboratore : 'Ma che volevi ancora Renzi? Ha vinto la Lega' : Luca Parnasi parla al telefono con un suo collaboratore in una intercettazione presente nelle carte dell'indagine sullo Stadio della Roma . 'Però tu davvero volevi rivederti su al governo uno come ...

Stadio di Roma - fondi a Lega e 5 Stelle. Parnasi : «Se vincono è fatta». Le cene con Giorgetti e il prelato : Roma Una dote, di certo, a Luca Parnasi non mancava: il fiuto, anche in politica. E così già a gennaio scorso ipotizzava, e sperava in un'alleanza Lega-cinqueStelle. Amico...

Stadio Roma - Salvini : “spero giudici facciano presto il loro lavoro” : “Da tifoso del Milan non parlo di calcio, sono in silenzio stampa. Non faccio il giudice o l’avvocato ma è ovvio che se ci sono stati episodi di corruzione e errori, è giusto che chi ha sbagliato debba pagare. Mi spiace perché uno dei coinvolti lo conoscevo personalmente, ci sono andato anche allo Stadio insieme e credo che questo non configuri reato. Spero che i giudici e i magistrati facciano presto il loro lavoro”. Così il ...

Stadio della Roma a rischio. Raggi : necessarie altre verifiche : In forse la realizzazione del nuovo Stadio della Roma , dopo lo scandalo per corruzione che ha portato agli arresti nove persone, tra cui l'imprenditore Luca Parnasi e il presidente dell' Acea , Luca ...

Stadio Roma - la Raggi convocata in Procura : "Io parte lesa" : Il sindaco della Capitale sarà sentita in Procura nell'ambito dell'indagine sul nuovo Stadio della Roma. Verrà ascoltata come testimone e non è escluso che i pm gli possano rivolgere domande relative all'iter del progetto per la struttura