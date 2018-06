Stadio della Roma | tutte le trame e gli uomini di Parnasi e il sogno della maxi

Stadio della Roma : Raggi ascoltata negli uffici di Piazzale Clodio : Stadio della Roma: sindaca ascoltata per oltre un’ora Roma – È terminata l’audizione in Procura della sindaca di Roma. Virginia Raggi è stata ascoltata negli uffici di Piazzale Clodio, come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sul progetto dello Stadio della Roma. La sindaca è stata ascoltata dai magistrati per oltre un’ora. L'articolo Stadio della Roma: Raggi ascoltata negli uffici di ...

La sindaca Raggi in procura per l'inchiesta sullo Stadio della Roma : Roma, 15 giu. , askanews, È negli uffici della procura di Roma la sindaca della Capitale, Virginia Raggi. La prima cittadina sarà sentita come teste nell'ambito dell'inchiesta sul progetto per il ...

Stadio della Roma : Virginia Raggi giunta in Procura : Stadio della Roma: potrebbe essere stata convocata dai magistrati per rispondere a domande sul ruolo di Lanzalone Roma- Pochi istanti fa è arrivata in Procura la sindaca di Roma, Virginia Raggi. La prima cittadina sarà ascoltata negli uffici di Piazzale Clodio. Come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta ‘Rinascimento’ che due giorni fa ha portato all’arresto dell’imprenditore Romano Luca ...

Stadio della Roma : Civita fa suo ingresso in Tribunale piazzale Clodio : Stadio della Roma: fissata ad oggi l’inizio interrogatori di garanzia Roma – Michele Civita, ex assessore all’urbanistica della Regione Lazio e consigliere regionale del PD, ha da poco entrato nel Tribunale di piazzale Clodio. Agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta relativa allo Stadio della Roma. L’esponente Dem è entrato a piedi nella Città giudiziaria. Senza rispondere alle domande dei ...

Secondo Repubblica - il presidente del CONI Giovanni Malagò è tra gli indagati dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma : Secondo Repubblica e altri giornali italiani, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò è stato inserito nel registro degli indagati della procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sui presunti episodi di corruzione nella realizzazione del nuovo stadio della Roma, per cui The post Secondo Repubblica, il presidente del CONI Giovanni Malagò è tra gli indagati dell’inchiesta sul nuovo stadio della ...

Stadio della Roma - Malagò ha chiesto di essere interrogato : 'Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha appreso questa mattina dalla lettura di alcuni quotidiani di essere indagato nell'ambito di un procedimento penale': in una dichiarazione il Coni ...

Stadio della Roma a rischio. Raggi : necessarie altre verifiche : In forse la realizzazione del nuovo Stadio della Roma , dopo lo scandalo per corruzione che ha portato agli arresti nove persone, tra cui l'imprenditore Luca Parnasi e il presidente dell' Acea , Luca ...

Nuovo Stadio della Roma - indagato anche Malagò - che si difende : "Questa cosa non esiste" : Nell’affare del Nuovo stadio della Roma sarebbe coinvolto anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. È quanto riferisce il quotidiano Repubblica.it, secondo cui il capo dello sport italiano risulta iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma in un decreto di intercettazione vistato dal pm d’urgenza il 25 maggio scorso. Secondo quanto ipotizzano la pm Barbara Zuin e l'aggiunto Paolo Ielo, Malagò avrebbe avuto un ...

Stadio Roma - indagato Giovanni Malagò : il Coni dà l’ok ai parcheggi - poi Parnasi offre lavoro al compagno della figlia : C’e’ anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, secondo la Procura di Roma, fra i destinatari delle “utilità” dispensate dal costruttore Luca Parnasi nel tentativo di oliare la macchina per la realizzazione dello Stadio dell’As Roma. E, in questo caso, anche dell’approccio per la costruzione di un altro impianto, quello del club milanese del Milan. Nell’informativa che il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma ha consegnato nelle mani ...

Virginia Raggi convocata in procura per il caso del nuovo Stadio della Roma : Virginia Raggi verrà sentita in procura a Roma nell'ambito dell'indagine sul nuovo stadio della Roma. Verrà ascoltata come testimone, dopo gli arresti eccellenti legati al progetto di Tor di Valle. L'audizione della sindaca era già stata fissata da alcuni giorni. In base a quanto si apprende, l'atto istruttorio riguarderà principalmente la figura di Luca Lanzalone che ha svolto per il Campidoglio il ruolo di ...

Stadio della Roma - anche Malagò indagato chiese lavoro per il compagno della figlia : Roma - La Parnasi connection travolge anche il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò che, in un decreto di intercettazione vistato dal pm in via d'urgenza lo scorso 25 maggio, risulta ...