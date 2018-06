Stadio della Roma | la “lista” di Parnasi | soldi a Forza Italia | Pd e Leu “Domani vedo i

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 giugno 2018) Una cena con Luca Lanzalone e Giancarlo Giorgetti, neo sottosegretarioLega e in odore di premiership per tanti giorni. Unadi politici – locali e non – saldati e da saldare, finanziamenti anche di piccole entità che gli inquirenti non specificano siano leciti o illeciti. Un lavoro fattivo, sia economico che comunicativo, per Roberta Lombardi candidata M5S alla Regione Lazio “che magari non vince ma ci può essere utile sul nazionale”. E poi il finanziamento “illecito” di 25.000 euro al forzista Adriano Palozzi per lo sblocco dell’affaire Eurosystem e quello presunto, e non specificato all’indagato (anche lui azzurro) Davide Bordoni. Il rapporto fra Lucae la politica è profondo e costante e lo dimostrano anche i brogliacci tratti dall’informativa che i carabinieri hanno consegnato nelle mani del pm Paolo Ielo. L’INCONTRO CON GIORGETTI E GLI “OMISSIS” – ...