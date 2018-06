Sport | Comune Venezia dà 180 euro a bimbi

Belluno : lingue e Sport in centri estivi Comune - si parte domani (2) : (AdnKronos) - Per i ragazzi più grandi, 16 e 17 anni, il Comune di Belluno propone la 12esima edizione di Estate partecipando, l'iniziativa che vede impegnati una trentina di studenti in piccoli lavori di tipo amministrativo, manutentivo o ricreativo in alcuni servizi del Comune. I giovani saranno i

Belluno : lingue e Sport in centri estivi Comune - si parte domani (4) : (AdnKronos) - Tanti altri, poi, i centri proposti e organizzati da associazioni e realtà del territorio (l'elenco completo e aggiornato è disponibile sul sito del Comune di Belluno https://bit.ly/2HnOJU1). Ai primi di giugno ha preso il via le attività del Centro Estivo “Mappamondo Primaria”, gestit

Belluno : lingue e Sport in centri estivi Comune - si parte domani : Belluno, 10 giu. (AdnKronos) - lingue, sport e divertimento: sono tante le attività estive destinate ai bambini e ai ragazzi del Comune di Belluno. Tre le iniziative organizzate dal Comune: si parte già dal primo giorno di vacanza dopo la fine della scuola, l'11 giugno, con Estate Giocando, che fino

Palermo : Sportello consulenza migranti - siglato protocollo Inps-Comune : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - L'assessorato alla Cittadinanza sociale e la Consulta delle Culture del Comune di Palermo hanno siglato un protocollo di intesa con Inps-Direzione regionale Sicilia per l'istituzione di uno sportello settimanale di consulenza dedicato alle comunità migranti della città

Il grande gesto di Carlo Pezzi - come un uomo comune può diventare mecenate dello Sport [GALLERY] : La palla a spicchi: una passione per sempre! Il bellissimo gesto di Carlo Pezzi nella sua Faenza: un regalo speciale per i suoi concittadini Sole in faccia o pioggia battente, ginocchia sbucciate, lunghe ed interminabili attese: solo chi ha passato l’infanzia, e non solo, a giocare a basket nei campetti sa di cosa stiamo parlando. Quando il playground chiama, gli appassionati della pallacanestro rispondono sempre presenti. Non tutti i ...

Catanzaro Sport Village - la Giunta dice sì al patrocinio del Comune : ... con una continua offerta di Sport, eventi, enogastronomia, musica, intrattenimento, spettacoli, cabaret e tradizione catanzarese; CONSIDERATO che la città di Catanzaro avrà grande visibilità anche ...

Il Comune di Torino vieta l’alcol da aSporto dal tramonto all’alba : Il regolamento verrà votato nei prossimi giorni dal Consiglio Comunale e sarà valido a partire dalle prossime settimane.Continua a leggere