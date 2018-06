Spazio | la voce di Stephen Hawking in viaggio verso un buco nero

meteoweb.eu

: RT @wireditalia: Ecco l’ultimo messaggio di Stephen Hawking: - RemediaItalia : RT @wireditalia: Ecco l’ultimo messaggio di Stephen Hawking: - wireditalia : Ecco l’ultimo messaggio di Stephen Hawking: - zazoomblog : La voce di Stephen Hawking lanciata nello Spazio tramite un buco nero - #Stephen #Hawking #lanciata #nello -

(Di venerdì 15 giugno 2018) L’Agenzia Spaziale Europea ha reso noto che, come annunciato il precedenza, ladell’astrofisico(scomparso lo scorso 14 marzo) è direttaun: inviato nelloil brano di un discorso in cui chiedeva all’umanità di salvare la Terra. L’estratto registrato dellasintetizzata diè stato inviato con una parabola di 35 metri situata fuori Madrid, mentre il celebre astronauta veniva sepolto nell’Abbazia di Westminster a Londra. Il piatto dell’antenna è stato puntato in direzione delpiù vicino alla Terra (1A 0620-00): il segnale impiegherà circa 3.500 anni luce per arrivarci. L'articolo: ladiinunMeteo Web.