Spara in strada a Milano | in casa pure un mitra e una balestra

Milano - Spara in strada : Carabinieri trovano Skorpion in casa/ Ultime notizie : scoperta choc - 46enne arrestato : Milano, spara in strada: Carabinieri trovano Skorpion in casa, arrestato un uomo di 46 anni. I militari hanno rinvenuto diverse armi, tra cui una balestra e munizioni.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:03:00 GMT)

Firenze - Sparatoria in strada dopo lite/ Ultime notizie - clan rivali : fermate due persone travolto scooterista : Firenze, sparatoria e inseguimento dopo lite: travolto scooterista. Novoli, via Canova: clan rom rivali, bloccate due persone dalla polizia, il commento del sindaco Nardella(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:34:00 GMT)

Sparatoria in strada - morti due agenti e un passante : il killer ucciso dalla polizia : E' di due poliziotti e un passante morti il bilancio di una Sparatoria avvenuta oggi a Liegi. Il killer, secondo quanto riferiscono i media belgi, è stato "neutralizzato" e prima di essere ucciso l'uomo...

Ucciso in strada a Palermo : morto un ragazzo di 29 anni in una Sparatoria : Lunedì 21 maggio, Fondo Picone nei pressi di Palermo, ore 21 (circa): un ragazzo di 29 anni è stato trovato morto in strada in seguito ad una sparatoria. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno trovato i parenti, gli amici e i conoscenti della vittima straziati dal dolore, urlanti e in pianti di disperazione. Situazione molto tesa che ha reso le operazioni della polizia molto difficoltose, che faticava a mantenere l'ordine ...

Due Sparatorie in strada in Calabria : uomo ucciso a colpi di fucile - quattro feriti : Un morto e quattro persone ferite in Calabria: è il bilancio di due sparatorie avvenute da poco in due distinte località del vibonese, Limbadi e Nicotera, probabilmente ad opera della...

Sospeso dal servizio - vigile del fuoco assalta da solo portavalori : Sparatoria in strada : L'uomo ferito da un vigilantes e trasportato d'urgenza in ospedale dove ora è ricoverato. Rischiava il licenziamento perché ritenuto non in grado di esercitare i suoi compiti.Continua a leggere

Brianza - Spara alla moglie per strada poi si costituisce. Lei muore in ambulanza : L’ha seguita in auto lungo corso Italia. Poi, mentre era ferma al semaforo, si è avvicinato e le ha sparato almeno quattro colpi di pistola. Si chiama Valeria Bufo l’ennesima vittima di femminicidio. A ucciderla, per strada, in una zona residenziale di Bovisio Masciago, in Brianza, è stato il marito, Giorgio Truzzi, autista 57enne, che si è costitu...

