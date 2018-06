Spagna | strage gita Erasmus | il tribunale riapre il caso dopo il ricorso dei genitori

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 giugno 2018) Ildelle tredici studentesse, di cui sette italiane, morte nell’incidente del pullman su cui viaggiavano il 20 marzo 2016, in Catalogna, sarà riaperto dalla magistratura spagnola. Ildi Tarragona ha accolto ildeicontro l’archiviazione, come fa sapere su Facebook Gabriele Maestrini, padre di una delle vittime: “815 giorni di angoscia e disperazione il nostroè stato accettato ma alla giustizia spagnola occorrono altri mesi, con un massimo di 18, per acquisire altri documenti”, ha scritto il padre di Elena Maestrini, studentessa di Gavorrano, in provincia di Grosseto, che perse la vita nell’incidente. Lo scorso settembre ildi Amposta, vicino a Tarragona, dove è avvenuto l’incidente, aveva archiviato per la seconda volta le accuse contro l’autista che guidava il pullman perché, secondo il ...