Spagna-Portogallo | Mondiali 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv Il programma

PRONOSTICI MONDIALI 2018/ Scommesse e quote : Egitto-Uruguay - Portogallo Spagna - Marocco-Iran (gruppo A e B) : PRONOSTICI MONDIALI 2018: le quote e le Scommesse sulle gare di oggi. Alle 14.00 si gioca Egitto-Uruguay del Gruppo A, poi a seguire Marocco-Iran e Portogallo-Spagna del Gruppo B.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:33:00 GMT)

Mondiali 2018 – Partite e probabili formazioni del 15/06/2018 : Portogallo-Spagna si gioca alle ore 20. : L’attesa lunga quattro anni è finita. Tornano i Mondiali di calcio, dopo ben 12 anni nel territorio europeo. Nel 2006, il cielo fu azzurro, in quel di Berlino. Nel 2018, sarà praticamente impossibile ripetere questa scena, a Mosca, in Russia. L’Italia, infatti, sarà assente per la prima volta dopo 60 anni dalla rassegna iridata e per la terza volta nella storia della competizione. Un grande evento mediatico che, […] L'articolo ...

Portogallo-Spagna - Santos : 'La Spagna è forte ma non perfetta - Cristiano Ronaldo sta benissimo' : Campioni d'Europa in carica, potendo contare su uno dei giocatori dei forti del mondo: insomma, il Portogallo non è una semplice outsider e lo ha confermato anche il c.t. Fernando Santos, alla vigilia della sfida con la Spagna. "Non è presunzione, ma abbiamo le carte in regole ...

CALENDARIO MONDIALI DI CALCIO 2018 / Russia : gli orari - sale l'attesa per Portogallo-Spagna : CALENDARIO MONDIALI di CALCIO 2018, Russia: tutte le partite in programma e gli orari. Si comincia oggi, finale a Mosca domenica 15 luglio, 64 partite in totale. Il Mondiale di CALCIO 2018 è iniziato con Russia-Arabia Saudita, ma andando a spulciare il CALENDARIO sono diverse le partite interessanti che ci attenderanno nei prossimi giorni. sale l'attesa per domani quando nell'atipico orario delle 20.00, dovuto al fuso orario con la Russia, ...

Portogallo - Spagna : cronaca diretta - risultato in tempo reale : cronaca minuto per minuto VENERDI' 15 GIUGNO DALLE 19.15 LE FORMAZIONI UFFICIALI, DALLE 20 LA cronaca LIVE QUI Portogallo La compagine lusitana dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Rui Patricio ...

Mondiali 2018 - dove vedere Portogallo-Spagna in TV e in streaming : Il calendario della fase a gironi del Mondiale 2018 propone sin da subito una gara tra due delle favorite per la conquista del titolo: i campioni d’Europa del Portogallo e la Spagna, scossa dall’esonero del ct Lopetegui, allontanato dalla Federazione dopo avere annunciato di essere pronto a sedersi sulla panchina del Real Madrid a partire […] L'articolo Mondiali 2018, dove vedere Portogallo-Spagna in TV e in streaming è stato ...

Mondiali 2018 : Spagna favorita sul Portogallo - nonostante Lopetegui : TORINO - Dopo il match di debutto, il calendario dei Mondiali decolla venerdì 15 giugno, con il primo big match. A Sochi, alle 20.00 italiane, va in scena il derby iberico Spagna-Portogallo, accolto ...

Mondiali Russia - subito big match fra Portogallo e Spagna : le quote di Stanleybet : Dopo aver assistito allo spettacolo della cerimonia inaugurale e delle prime partite, la coppa del mondo di Russia 2018 è finalmente pronta ad entrare nel vivo e già dalla giornata di domani si fa sul serio, con uno dei big match più entusiasmanti della fase a gironi. La Spagna, orfana di Lopetegui, sfida il Portogallo di Santos. La notizia dell’esonero dell’ormai ex CT spagnolo a causa del suo ingaggio da parte del Real Madrid per la prossima ...

Mondiali Spagna avanti sul Portogallo : ANSA, - ROMA, 14 GIU - Il calendario dei Mondiali decollerà domani con il primo big-match: a Sochi si gioca Spagna-Portogallo, con un pronostico orientato sull'1. Su Snai la vittoria di Iniesta e ...

Mondiali : Rocchi arbitrerà Portogallo-Spagna : La Fifa ha annunciato gli arbitri della seconda giornata dei Mondiali. Egitto-Uruguay sarà arbitrata dall’olandese Bjorn Kuipers, già presente ai Mondiali in Brasile 2014 e agli Europei 2016. A Gianluca Rocchi è stato assegnato alla seconda partita del girone B, che vedrà la Spagna affrontare il Portogallo. Dopo il suo debutto Fifa nel 2008, Rocchi ha arbitrato la semifinale Messico-Giappone durante le Olimpiadi di Londra 2012. Per ...

Mondiali Russia 2018 - un po’ di Italia in Portogallo-Spagna : Rocchi arbitrerà il derby iberico : L’arbitro Italiano dirigerà la partita tra Portogallo e Spagna, in programma al Fisht Stadium di Sochi Sarà Portogallo-Spagna il match d’esordio per l’arbitro Gianluca Rocchi ai Mondiali di Russia 2018. La partiva valida per il gruppo B è in programma domani sera alle ore 21 al Fisht Stadium di Sochi. (ADNKRONOS) L'articolo Mondiali Russia 2018, un po’ di Italia in Portogallo-Spagna: Rocchi arbitrerà il derby iberico ...

Mondiali 2018 - Spagna-Portogallo : le probabili formazioni. Furie Rosse nel caos contro Cristiano Ronaldo e André Silva : I Mondiali di calcio iniziano oggi e domani sarà già tempo del primo big match. A Sochi scendono in campo le due favorite del gruppo B, Spagna e Portogallo. Sarà già un incontro cruciale per assegnare il primo posto, perché a far da compagnia alle due squadre iberiche ci sono Marocco e Iran, non certo due rivali pericolosissime. A mettere ancor più pepe alla sfida è il caos che ha colpito la squadra spagnola nei giorni scorsi: alla Federazione ...