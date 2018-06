Mondiali 2018 : l’Uruguay contro l’Egitto di Salah. Scontro diretto Marocco-Iran - super sfida tra Portogallo e Spagna : I Mondiali 2018 sono cominciati con il perentorio 5-0 della Russia con l’Arabia Saudita. Archiviata la vittoria dei padroni di casa, si riparte oggi con altre tre partite. Ad aprire il programma della giornata alle ore 14.00 sarà la sfida tra le altre due formazioni del girone A, Egitto ed Uruguay. Negli africani c’è il fondamentale recupero di Momo Salah, che si è ripreso dopo l’infortunio alla spalla che lo ha obbligato a ...

Calcio DIRETTA - Mondiali 2018 LIVE : Spagna-Portogallo - come seguirla in tv e tempo reale : Questa sera, alle ore 20.00, il Fisht Stadium di Sochi, sarà teatro del big match tra Portogallo e Spagna, primo incontro del gruppo B per le Furie Rosse ed i lusitani. Un derby della penisola iberica che potrebbe fornire chiare indicazioni sulla favorita del raggruppamento ed interessante anche per altri svariati motivi. Inutile negarlo, l’esonero del ct spagnolo Julen Lopetegui è stato un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri. ...

Pronostico Portogallo Spagna/ Mondiali 2018 - Onofri : pareggio con tanto spettacolo e su Cr7... - esclusiva - : Pronostico Portogallo Spagna: intervista esclusiva a Claudio Onofri sul match del girone B atteso questa sera a Sochi, per i Mondiali 2018 di Russia.

Mondiali 2018 : oggi Portogallo-Spagna - ore 20 Canale 5 - arbitra Rocchi : Dopo la travolgente vittoria della prima giornata della Russia sull'Arabioa Saudita , 5-0 per i padroni di casa, Si passa alla seocnda giornata sdei Mondiali 2018. La sfida clou del 15 giugno ai ...

Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. La Roja prova a ricomporsi in campo contro il temibile Cristiano Ronaldo : Dopo l’incredibile esonero del CT Julen Lopetegui, appena un giorno prima del via ufficiale dei Mondiali di calcio Russia 2018, la Spagna prova a concentrarsi solamente sul campo, in vista di un esordio decisamente non semplice. contro la Roja ora allenata dall’ex capitano del Real Madrid Fernando Hierro, infatti, ci sarà il Portogallo per un match che sarà, con molta probabilità, già uno spareggio per il primo posto del Gruppo B. Le ...

Programmi tv 15 giugno 2018 : su Canale5 Portogallo Spagna : Su Rete4 la cronaca di 'Quarto Grado', condotto da Gianluigi Nuzzi. Serie TV anche su Italia1 con gli episodi di 'Lethal Weapon'. il detective Martin Riggs, ex Navy Seal, si trasferisce al Los ...

Diretta TV e streaming Portogallo-Spagna : Tutte le gare di oggi sono disponibili anche in Diretta streaming per smartphone, tablet e TV grazie al sito di Sport Mediaset. Probabili formazioni Portogallo-Spagna Portogallo , 4-4-2, : Rui ...

Stasera in TV Streaming Diretta 15 giugno : Portogallo-Spagna Canale 5 : Su Rai 2 alle 21.05 una puntata, dal titolo 'Shiva', del telefilm 'N.C.I.S.', mentre su Rai 3 alle 21.15 andrà in onda 'La grande storia' con un appuntamento dal titolo 'Sport e fascismo: i luoghi e ...

Portogallo-Spagna o Amadeus? La tv del 15 giugno : Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà "Quarto grado " Le storie" , condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su RaiDue alle 21.20 l'appuntamento è con il telefilm "Ncis", ...

Probabili formazioni/ Portogallo Spagna : quote - le novità live (Mondiali 2018 - gruppo B) : Probabili formazioni Portogallo Spagna: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Subito big match nel gruppo B dei Mondiali 2018, derby della penisola iberica(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma : Oggi alle ore 20.00, al Fisht Stadium di Sochi, sarà il giorno del big match tra Portogallo e Spagna, primo confronto del gruppo B per le Furie Rosse ed i lusitani. Un derby della penisola iberica che potrebbe fornire chiare indicazioni sulla favorita del raggruppamento ed interessante anche per altri svariati motivi. Inutile negarlo, l’esonero del ct spagnolo Julen Lopetegui è stato un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri. ...

PRONOSTICI MONDIALI 2018/ Scommesse e quote : Egitto-Uruguay - Portogallo Spagna - Marocco-Iran (gruppo A e B) : PRONOSTICI MONDIALI 2018: le quote e le Scommesse sulle gare di oggi. Alle 14.00 si gioca Egitto-Uruguay del Gruppo A, poi a seguire Marocco-Iran e Portogallo-Spagna del Gruppo B.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:33:00 GMT)

Mondiali 2018 – Partite e probabili formazioni del 15/06/2018 : Portogallo-Spagna si gioca alle ore 20. : L’attesa lunga quattro anni è finita. Tornano i Mondiali di calcio, dopo ben 12 anni nel territorio europeo. Nel 2006, il cielo fu azzurro, in quel di Berlino. Nel 2018, sarà praticamente impossibile ripetere questa scena, a Mosca, in Russia. L’Italia, infatti, sarà assente per la prima volta dopo 60 anni dalla rassegna iridata e per la terza volta nella storia della competizione. Un grande evento mediatico che, […] L'articolo ...

Portogallo-Spagna - Santos : 'La Spagna è forte ma non perfetta - Cristiano Ronaldo sta benissimo' : Campioni d'Europa in carica, potendo contare su uno dei giocatori dei forti del mondo: insomma, il Portogallo non è una semplice outsider e lo ha confermato anche il c.t. Fernando Santos, alla vigilia della sfida con la Spagna. "Non è presunzione, ma abbiamo le carte in regole ...