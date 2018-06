Spagna | il ministro alla cultura | Animali uguali all' uomo in tutto

"Così difenderò il made in Italy Alleanza con Francia e Spagna " Il ministro Centinaio ad Affari : "La priorità da ministro dell'Agricoltura in questo momento è la problematica della PAC (Politica Agricola Comune), visto e considerato che il 18 giugno saremo a Bruxelles a trattare proprio la tematica della PAC con tutti i ministri... Segui su Affari taliani.it

Roma - il Ministro Giulia Bongiorno aggredita a due passi da Piazza di Spagna : È domenica pomeriggio quando il neo Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno sta passeggiando con il figlio in via della Mercede, in pieno centro storico a Roma. Sono le 17:45 e la nota...