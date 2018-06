Soul Calibur VI | Svelati i Requisiti di Sistema

E3 2018 : un nuovo video gameplay di SoulCalibur 6 mostra Ivy - Taki - Maxi e Kilik in azione : Nel corso del PlayStation Live coverage dell'E3 2018 a Los Angeles, Sony Interactive Entertainment e Bandai Namco hanno presentato uno spettacolare filmato dell'imminente SoulCalibur 6.Il video, riportato da Dualshockers, ci mostra un paio di duelli. Il primo presenta Ivy contro Taki, mentre il secondo presenta Maxi contro Kilik.Vi ricordiamo che, poco tempo fa, abbiamo anche appreso la data di rilascio per il gioco e i dettagli sulla ...

Impugnate le armi : SoulCalibur VI ha una data di uscita : SoulCalibur VI, il celebre picchiaduro 3D sarà disponibile in Italia in versione fisica dal 18 ottobre 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali per console e per PC tramite STEAM arriveranno il giorno successivo.Ecco le informazioni del comunicato ufficiale:Ambientato nel 16° secolo, SoulCalibur VI conduce i giocatori in un viaggio di scoperta mentre sveleranno gli eventi del SoulCalibur originale per scoprirne tutti i segreti. ...

SoulCALIBUR VI : Disponibile in Italia dal 18 Ottobre 2018 : SOULCALIBUR VI, il celebre picchiaduro 3D basato sulle armi sarà Disponibile in Italia in versione fisica dal 18 Ottobre 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. SOULCALIBUR VI: Disponibile in Ottobre Ambientato nel 16° secolo, SOULCALIBUR VI conduce i giocatori in un viaggio di scoperta mentre sveleranno gli eventi del SOULCALIBUR originale per scoprirne tutti i segreti. Il gioco includerà anche un ...

L'uscita di SoulCalibur 6 potrebbe slittare all'inizio del 2019 : Bandai Namco ha ripetutamente dichiarato che il suo SoulCalibur 6 sarà lanciato entro quest'anno, ma è ormai giugno e non disponiamo ancora di una data di rilascio confermata. Con la seconda metà del 2018, che sembra seriamente impegnata, in molti hanno iniziato a chiedersi se il nuovo picchiaduro riuscirà ad arrivare sugli scaffali dei negozi entro i prossimi sei mesi.Ora c'è un motivo per credere che il titolo non sarà rilasciato in questo ...

SoulCalibur 6 : annunciato Maxi tra i personaggi giocabili : Come molto probabilmente saprete, entro quest'anno sarà pubblicato su PC e console SoulCalibur 6, il nuovo episodio della celebre saga che vedrà la presenza di importanti ospiti, come ad esempio Geralt di Rivia, direttamente da The Witcher.Oggi, Bandai Namco ha deciso di svelare un altro personaggio che si unirà al roster di SoulCalibur 6 e, mancando giusto qualcuno con i nunchaku, ecco l'annuncio che conferma Maxi tra i personaggi giocabili.Qui ...

Soulcalibur VI - un gradito ritorno da Tekken Video : 2 Soulcalibur VI conterra' nel suo roster di spadaccini un iconico personaggio proveniente dall'universo di Tekken. Stiamo parlando del resto di due picchiaduro appartenenti alla medesima casa: Bandai Namco Entertainment. I fan di Soulcalibur possono definirsi soddisfatti, in quanto è stato confermato il ritorno del samurai Yoshimitsu. Questi è un personaggio storico della serie Soulcalibur, non presente soltanto nel primissimo ...

SoulCalibur 6 : confermato Yoshimitsu tra i personaggi giocabili : In seguito al leak di ieri, Bandai Namco ha ufficialmente rivelato oggi il personaggio che tornerà a far parte del roster del prossimo SoulCalibur 6.Naturalmente, è il veterano di Tekken Yoshimitsu, che torna alla saga di SoulCalibur con un costume imponente e i suoi occhi verdi luminosi e minacciosi.L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, visibile qui sotto, che mostra Yoshimitsu in azione:Read more…

SoulCalibur 6 : un leak rivela la presenza di Yoshimitsu nel roster : Sulla falsariga di quello che è accaduto precedentemente con Taki è oggi trapelato in rete il video di presentazione dedicato a Yoshimitsu, che sarà presente nel roster di SoulCalibur 6.Qui di seguito vi riportiamo il trailer in questione, apparso per poco tempo sul canale di PlayStation Europe per poi essere rimosso poco dopo. Tuttavia è alcuni utenti sono riusciti a scaricarlo e non hanno perso tempo a diffonderlo in rete.Come nei precedenti ...

SoulCalibur 6 : un trailer rivela il ritorno di Taki : Pochi personaggi di SoulCalibur sono affascinanti come Taki e la buona notizia è che il personaggio sta tornando in SoulCalibur 6!Come riporta Dualshockers, il suo trailer è stato divulgato sul canale Nico Nico di Bandai Namco e registrato prontamente prima di essere rimosso.Sembra che l'adorabile cacciarice di tenebre ricordi ancora le sue mosse, e sembra che ne abbia prese alcune nuove lungo la strada. Fondamentalmente, sembra fantastica.Read ...

Svelato Siegfried in Soul Calibur 6 con video e immagini : Bandai Namco ha rilasciato un nuovo video di Soul Calubur 6, sono molte le novità in arrivo per i tantissimi fan della saga. Questa volta il personaggio presentato è importantissimo, anzi fondamentale. Si tratta di Siegfried (e chiaramente del suo spadone, la mitica Zweihänder), forse uno dei personaggi più iconici della saga. I fan più sfegatati ricorderanno che il cavaliere deve liberarsi della maledizione portata proprio dalla spada. Oltre ...