Sorpresa al Firenze Rocks | sul palco con i Foo Fighters ci sono i Guns N’ Roses Fan in

(Di venerdì 15 giugno 2018) Non smettono di sorprendere i Foo: la rock band americana ha ormai abituato i suoi fan a colpi di scena durante i concerti. Durante l’esibizione al2018 (festival in programma alla Visarno Arena fino al 17 giugno), hanno invitato sulN’e insieme hanno suonato It’s so easy, brano del 1987 con cui Axl Rose e soci solitamente aprono i loro live il video è stato pubblicato sul profilo Fecebook deiN’L'articoloal: sulcon i FoociN’. Fan in delirio per il fuoriprogramma proviene da Il Fatto Quotidiano.