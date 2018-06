«Sono a casa sana e salva» | 22enne scrive all' amico su Facebook ma subito dopo viene

“Sono quasi a casa - e tu? - scrive all’amico su Facebook. Poi la violentano e la uccidono : Eurydice Dixon, comica di 22 anni, è stata stuprata e uccisa lo scorso gennaio a Melbourne dopo essersi esibita in un locale della città australiana. Ora sono emersi nuovi dettagli sull'omicidio per il quale è stato fermato un 19enne del posto.Continua a leggere

Maran e la casa rifiutata : «Gli eroi Sono altri : c’è tanta gente onesta - non solo io» Il video : L’offerta di Parnasi e la risposta di Maran, 38 anni, assessore all’Urbanistica di Milano: «Le intercettazioni? Mi sembra che abbiano esagerato al telefono»

I Ferragnez Sono «finalmente a casa». Ecco com’è il nuovo nido di Chiara Ferragni e Fedez : «Back togheter in the new house» (di nuovo insieme nella nuova casa, ndr): è il commento con cui Chiara Ferragni ha appena accompagnato su Instagram la prima foto ufficiale di lei, il piccolo Leone, il suo futuro marito Fedez e la cagnolina Matilda nella loro nuova casa a CityLife. Comincia così un’altra avventura per la famiglia Ferragnez che, dopo settimane trascorse all’Hotel Parigi, e aver affittato la prima casa di Fedez, ora ...

L'acqua di cocco è un autentico toccasana naturale - e questi Sono tutti i benefici che dovreste conoscere : Per anni L'acqua di cocco è stata usata come rimedio naturale per trattare vari problemi di salute e oggi la scienza sta riaffermando i suoi effetti positivi sulla salute. Ecco i benefici delL'acqua ...

Chimici e Fisici Sono ora professionisti sanitari ed hanno una casa comune : Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della Legge 3/2018, firmato il 23 maggio da Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute della passata legislatura, in Italia l’Ordine dei Chimici è diventato Ordine dei Chimici e dei Fisici. Un Albo professionale unico per due categoria di professionisti finora percepiti molto differenti tra loro. Il nuovo Ordine sarà annoverato tra le professioni sanitarie. Ordine unico per Chimici e ...

Gli Warriors Sono Campioni NBA - ma la visita alla Casa Bianca salta. Trump svela : “non li invito perchè…” : Donald Trump ha fatto sapere che non inviterà i Golden State Warriors, neo Campioni NBA, alla Casa Bianca: al Presidente USA non sono piaciute le dichiarazioni dei giorni scorsi di Curry e compagni L’anno scorso, dopo aver vinto il titolo NBA, i Golden State Warriors avevo boicottato la visita alla Casa Bianca per lanciare un segnale di protesta contro le politiche del Presidente Trump. Quest’anno, avendo svelato in precedenza la ...

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE SI Sono LASCIATI?/ La showgirl da sola a casa - il pilota a cena fuori? : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE SONO in crisi, la conferma arriverebbe dai social: la showgirl a casa davanti alla tv e il pilota a cena fuori. La coppia annuncia la verità?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 08:46:00 GMT)

Salvini : “Gli immigrati regolari che rispettano la nostra cultura Sono benvenuti - gli altri a casa” : "Gli immigrati regolari e per bene che sono qua per costruirsi un futuro portando rispetto a una cultura che spalanca loro le porte sono i benvenuti. Non hanno niente da temere. Chi scappa dalla guerra ha in casa mia, casa sua", ha dichiarato questa sera Matteo Salvini durante un comizio elettorale tenuto a Brindisi.Continua a leggere

Bergamo : la nuova vita di due ex gemelline siamesi - finalmente Sono a casa Video : Un miracolo per chi crede, comunque una storia di coraggio, determinazione e fede. Evelina ed Elisabetta, nate il 23 agosto del 2017, sono state fino a qualche mese fa due gemelle siamesi. Erano nate attaccate all'altezza del fegato e condividevano anche una parte dell'intestino. Sembrava che per loro non ci fosse speranza alcuna di 'staccarsi' e di sopravvivere. Poi il il 31 gennaio scorso, la 'svolta': le piccole originarie di Cremona, sono ...

Finalisti Amici Serale 2018/ Chi Sono? Emma a casa : è polemica. In finale Einar - Irama - Carmen e Lauren : Finalisti Amici 2018 Serale: Irama, Einar, Carmen e Lauren conquistano la finale. Scoppia la polemica sui social per l'eliminazione di Emma Muscat, considerata una delle più brave.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 08:15:00 GMT)