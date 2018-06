Softball – La presentazione della seconda giornata di ritorno

sportfair

(Di venerdì 15 giugno 2018) Ladidel campionato italiano diLe sfidediSerie A1impongono una riflessione: se, ancora una volta (sarebbe la settima consecutiva), MKF Bollate e Specchiasol Bussolengo dovessero uscire imbattute non si dovrebbe più parlare di una semplice fuga, ma diventerebbe praticamente scontato (anche se non aritmetico, ovviamente) che i posti per i playoff 2018 rimarrebbero solamente due: uno nel girone A, uno nel girone B. La formula del campionato di questa stagione impone un po’ di cautela in più, visto che la fase di intergirone, che peraltro arriverà dopo l’estate, potrebbe rimescolare leggermente le carte, ma una doppia vittoria in questo turno (Bollate gioca contro il Collecchio, attualmente secondo; Bussolengo fa visita al Poderi Dal Nespoli Forli, secondo a quattro lunghezze di ...