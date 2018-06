Smartwatch Pebble | ecco come far funzionare le app dopo il 30 giugno

wired

(Di venerdì 15 giugno 2018) Fin da quando Fitbit si è mangiata la startup produttrice diera chiaro che gli orologi del gruppo avrebbero avuto i mesi contati. Fitbit l’ha reso chiaro in poco tempo, comunicando verso la fine del 2016 che le infrastrutture cloud sulle quali si basavano molti dei servizi dei gadget sarebbero state dismesse di lì a qualche mese. Ora quella data — il 30— è dietro l’angolo, ma nel frattempo un progetto alternativo è nato per tenere in vita glitanto amati dai fan della ex startup. Si tratta di Rebble, una piattaforma non ufficiale nata dallo sforzo di alcuni sviluppatori affezionati al loro gadget guidati dal fondatore della startup originale, Eric Migicovsky. L’infrastruttura cloud punta a replicare quanto offerto da quella messa in piedi ai tempi da, ovvero la possibilità di sincronizzare calendari, notifiche, informazioni ...