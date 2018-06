Smart city più sicure con realtà virtuale e ologrammi

Che cosa significa Smart city (spiegato con i numeri) : Ridurre la criminalità del 10% e i costi sanitari del 15%, risparmiare 4 giorni all'anno imbottigliati nel traffico e 80 litri d'acqua al giorno. Questo è quello che potrebbero fare le “città intelligenti”. A patto che smettano di essere laboratori per abbracciare tutte le potenzialità del digitale e offrire benefici più concreti ai propri abitanti. Quali? Il report del McKinsey Global ...

Smart city più sicure : arrivano realtà virtuale e ologrammi : Le Smart city saranno più sicure. Arriva infatti una rivoluzione nella formazione del personale impiegato in attività di emergenza e soccorso. Grazie alle nuove tecnologie della realtà virtuale aumentata, all’utilizzo di ologrammi e ai dati GIS (Geographic Information System), gli operatori potranno addestrarsi ad intervenire in un impianto industriale in fiamme o in un palazzo terremotato indossando un apposito elmetto o un video-occhiale, che ...

Che cosa significa Smart city - spiegato con i numeri - : Quali? Il report del McKinsey Global Institute ' smart cities: Digital solutions for a more livable future' ha provato a dare una risposta analizzando i progetti sviluppati in 50 città del mondo. ...

Che cosa significa Smart city (spiegato con i numeri) : Ridurre la criminalità del 10% e i costi sanitari del 15%, risparmiare 4 giorni all'anno imbottigliati nel traffico e 80 litri d'acqua al giorno. Questo è quello che potrebbero fare le “città intelligenti”. A patto che smettano di essere laboratori per abbracciare tutte le potenzialità del digitale e offrire benefici più concreti ai propri abitanti. Quali? Il report del McKinsey Global ...

La Biennale di Venezia tra Smart city spazi e condivisi : smart city, architettura, urbanesimo, decoro sono concetti a cui non sempre si dà seguito quando si parla di innovare le strutture e le modalità di vita cittadine. Eppure il design che guarda alla nuova società, da anni, sperimenta e studia soluzioni intelligenti, smart appunto, con cui migliorare l’esistenza delle persone. In un simile contesto, Edison svolge un ruolo di primaria importanza. La dimostrazione arriva dalla partnership del Gruppo ...

La Biennale di Venezia tra Smart city spazi condivisi : smart city, architettura, urbanesimo, decoro sono concetti a cui non sempre si da seguito quando si parla di innovare le strutture e le modalità di vita cittadine. Eppure il design che guarda alla nuova società, da anni, sperimenta e studia soluzioni intelligenti, smart appunto, con cui migliorare l’esistenza delle persone. In un simile contesto, Edison svolge un ruolo di primaria importanza. La dimostrazione arriva dalla partnership del Gruppo ...

Sindaco di Terni / Le sfide del futuro tra riconversione industriale - ambiente - economia circolare e Smart city : ... come la difesa del lavoro, ma che cominciavano a guardare con grande attenzione anche al mondo dell'impresa. Fu fatta una grande conferenza economica che fu gestita da me, come Sindaco, e dall'...

Spief - Mosca Smart city di lusso tra hi-tech e infrastrutture : San Pietroburgo, , askanews, - Nonostante la tradizionale serie di punti di riferimento come San Basilio e il Cremlino, la vita a Mosca è diventata straordinariamente urbana e moderna. Chi non ci è ...

Smartcity di Alphabet a Toronto - il vicesindaco chiede chiarezza sulla raccolta dati : Foto: Sidewalk Labs Quando Sidewalk Labs, la controllata di Alphabet, annunciò la nascita di Sidewalk Toronto una Smartcity nella metropoli canadese (o meglio, di fronte), l’obiettivo dichiarato era quello di “rendere la città il fulcro globale dell’innovazione urbana”. Al di là dei magnifici intenti, era chiaro che una collaborazione tra una delle più grandi aziende tecnologiche nel mondo e le agenzie governative, ...

Innovazione - ENEA : un percorso nazionale per lo sviluppo della Smart City : Si chiama “Convergenza Smart City and Community” ed è l’iniziativa promossa da ENEA delineare il passaggio dalla discussione teorica sulla Smart City alla sua applicazione pratica nei comuni, attraverso lo sviluppo di prodotti “su misura” per facilitarne la realizzazione, abbattere i costi e semplificare l’accesso alle informazioni. Il progetto, che coinvolge tra gli altri Presidenza del Consiglio, Consip, Confindustria nazionale e Agenzia per ...

AR Smart city offre un’esperienza di realtà aumentata nelle città smart : L'applicazione mette a disposizione una dimostrazione interattiva di come i servizi pubblici come il controllo dei lampioni, la gestione dei parcheggi, la raccolta dei rifiuti solidi, la videosorveglianza e il Wi-Fi possono essere gestiti e controllati da un'unica piattaforma, rendendo le città più pulite, più sicure e più vivibili. L'articolo AR smart City offre un’esperienza di realtà aumentata nelle città smart proviene da TuttoAndroid.

Smart city - città a prova di futuro : Far diventare realtà il progetto di una Smart City . Può la discussione teorica a proposito di una "città intelligente" arrivare ad un'applicazione pratica all'interno dei Comuni? E' quanto si ...

Un master in fibra ottica prepara i manager delle future Smart city : Il crescente uso delle tecnlogie digitali sta cambiando profondamente la nostra società. Cloud, 5G, internet delle cose modificheranno radicalmente il volto delle città, trasformandole in smart city. Il futuro però, è già davanti ai nostri occhi. Il mondo ha avuto dimostrazione della tecnologia 5G e di applicazioni avanzate di iot, ad esempio, durante le ultime olimpiadi invernali in Corea. Anche l’Italia ha bisogno di cogliere alla svelta ...

Edison e Idinvest - insieme verso la Smart city del futuro : Edison e Idinvest guardano alla Smart City del futuro e firmano un accordo per promuovere l'ecosistema italiano delle startup più innovative