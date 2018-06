: Siria,Trump:ok fondi per caschi bianchi - NotizieIN : Siria,Trump:ok fondi per caschi bianchi - TelevideoRai101 : Siria,Trump:ok fondi per caschi bianchi - enricovik : RT @agambella: #Siria Trump ha deciso di autorizzare la ripresa del finanziamento pubblico statunitense ai controversi Elmetti bianchi. htt… -

L'amministrazionestanzia 6,6mln di dollari,che erano stati congelati, per iin. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato,segnalando che iserviranno all'acquisto di apparecchiature per l'organizzazione composta da oltre duemila volontari che dal 2013 hanno salvato oltre 60.000 vite umane. La decisione arriva dopo che l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) ha stabilito che è stato usato il gas Sarin negli attacchi chimici nel nord dellanel 2017.(Di venerdì 15 giugno 2018)