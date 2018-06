romadailynews

: Silvestroni (FDI): Vergognoso dietro front Raggi su #Almirante: 'Mi auguro che qualcuno dei… - romadailynews : Silvestroni (FDI): Vergognoso dietro front Raggi su #Almirante: 'Mi auguro che qualcuno dei… - Newsinunclick : New post: Contratto di Governo, Silvestroni (FdI): intervenire con urgenza su accise benzina - josephselly : RT @Silvestroninews: ROMA. SILVESTRONI: GRANDE RISULTATO ANCHE IN PROVINCIA PER CENTRODESTRA E FDI 'FINO AL 24 GIUGNO LAVOREREMO PER VINCER… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Roma – Marco, deputato di FdI, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “C’era una volta una classe politica consapevole, che conosceva la storia e che della storia sapeva avere rispetto. C’era una volta in Italia una società certamente troppo divisa tra destra e sinistra. Ma dove lo spessore degli individui, la levatura morale di alcuni rappresentanti sapeva essere riconosciuta. Poi sono arrivati i 5 stelle e con l’acqua sporca hanno buttato via anche il bambino”. “Non c’e’ niente di peggio della becera ignoranza che azzera la storia perché die a ciò si rimane francamente disarmati. Ilfatto ieri dal Sindacosull’intitolazione di una strada a Giorgioe’. Lo e’ nella forma e nella sostanza. Nella forma perché ha delegittimato la sovranità del voto del ...