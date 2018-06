Sicilia | lavori su viadotto Morello | tratto A19 chiuso da 20 giugno

Sicilia : maxi emendamento non accelera lavori d’Aula - pioggia di sub-emendamenti : Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – Avrebbe dovuto accelera re il voto sulla finanziaria, ma il maxi emendamento presentato dalla commissione Bilancio rischia di avere l’effetto contrario. Ai due commi – il primo che contiene 58 articoli del testo originario della manovra e il secondo le norme finanziate con fondi extraregionali su cui la presidenza dell’Ars aveva chiesto la riscrittura ‘ sono arrivati una pioggia di ...

Sicilia : conclusi in anticipo lavori Anas su viadotto Morello - riapre Pa-Ct : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – Anas comunica che alle ore 19 di oggi “si concluderà l’intervento localizzato di manutenzione straordinaria di una soletta del viadotto Morello che, nella giornata di giovedì 19 aprile, aveva reso necessaria la chiusura dell’autostrada per i veicoli diretti verso Palermo lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania”. “Grazie all’impegno dell’impresa incaricata da Anas ...

Sicilia : lavori sul viadotto Morello - chiuso per una settimana tratto A19 Palermo-Catania : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Rimarrà chiusa fino alla prossima settimana la carreggiata in direzione Palermo del viadotto Morello sull'autostrada A19 Palermo-Catania. La chiusura, annunciata dall'Anas dopo alcune verifiche effettuate questa mattina, sarà necessaria per consentire un intervento di