Sicilia | Fava | dimissioni cda Riscossione conferma fallimento gestionale

Claudio Fava/ Il figlio di Pippo Fava e la libertà di stampa in Sicilia (Che tempo che fa) : Claudio Fava , figlio di Pippo Fava , ucciso dalla mafia, sarà ospite della puntata di Che tempo che fa. Da poco è stato nominato Presidente della Commissione Antimafia(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:21:00 GMT)

Sicilia : Apprendi - bene nomina Fava in commissione Antimafia : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - "La nomina di Claudio Fava a presidente della commissione regionale Antimafia è quanto di meglio potesse fare il governo guidato dal presidente Nello Musumeci. La nomina arriva in un momento particolare della storia dell' Antimafia Sicilia na che si rivela densa di contr

Sicilia - arrestato Antonello Montante : “spiava le indagini”/ Caltanissetta - Fava “scandaloso tenga le cariche” : Corruzione, arrestato Antonello Montante : "spiava le indagini di magistrati e polizia". L'imprenditore ed ex presidente di Sicindustria ai domiciliari.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:13:00 GMT)

Sicilia : Fava - in finanziaria tagli a tutto del 15% : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "I tagli alla legge finanziaria del governo Musumeci hanno una stupefacente caratteristica: sono tutti del 15%, qualunque sia la voce di spesa o il servizio pubblico da tagli are. Senza alcuna valutazione di merito o di opportunità". Lo afferma Claudio Fava , deputato re

Siria : Fava - Sicilia piattaforma militare - Musumeci non stia zitto : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) – “Davanti a un’operazione che trasforma la nostra Isola in una piattaforma militare il presidente Musumeci non può stare in silenzio. E non può essere silente neanche l’Assemblea regionale. E’ il modello stesso di Sicilia che è in discussione, bisogna scegliere se rendere l’Isola protagonista di una nuova stagione nel Mediterraneo di pace e cooperazione o ridurla a base militare ...