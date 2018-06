SHAMELESS - Anticipazioni sulla trama della nona stagione

lostinaflashforward

(Di venerdì 15 giugno 2018) Siete curiosi di sapere le novità riguardanti la premiere e ladi? Eccovi accontentati!Attenzione: Spoiler!Segnatevi la data: 9 Settembre, ossia il giorno in cui vedremo la premieredi!Sarà importante sotto tanti aspetti, tra cui la messa in onda del centesimo episodio di questa serie tra le più longeve e di successotv., infatti, si classifica come lo show n.1 di Showtime.Attualmente la produzione è al lavoro a Los Angeles, ma iniziano a trapelare indiscrezioni su quanto vedremo nei nuovi episodi.Ad esempio, sappiamo che il fervore politico coinvolgerà il South Side e i Gallagher prenderanno in mano la giustizia.Frank vedrà ottime opportunità finanziarie nella campagna elettorale e deciderà di dare voce ai lavoratori.Fiona cercherà di costruire il proprio successo attraverso la gestione del condominio ...