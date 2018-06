Sfide Settimana 7 Fortnite | mappa e come completare Fai Gol su 5 campi di calcio diversi

Fortinite : ecco le Sfide della settimana 7 : Qualche ora fa è trapelata in rete la lista delle sfide della settimana 7 di Fortnite.Come riporta VG247.com parliamo (come di consueto) delle 7 sfide il cui completamento forniranno punti esperienza e Battle Stars valide per il vostro Battle Pass. Pur trattandosi di un leak attendibile, vi ricordiamo che le sfide potrebbero subire qualche variazione al momento della pubblicazione. Se riuscirete a completare tutte le sfide potrete ottenere la ...

Fortnite - le novità dell'aggiornamento 4.4/ Svelate le Sfide della settimana 7 della stagione 4 : Fortnite, le novità dell'aggiornamento 4.4: sono state Svelate le sfide della settimana numero 7 della stagione 4 del videogioco sviluppato da Epic Games(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:12:00 GMT)

Guida Fortnite - come completare le Sfide della Settimana 6 della Stagione 4 : Con l’inizio della seconda metà della Stagione 4 di Fortnite sono arrivate nuove sfide molto impegnative. Per questo motivo vi proponiamo una Guida per scoprire come superare le sfide della Settimana 6 della Stagione 4. Quest’ultima continua ad essere molto più avvincente delle precedenti grazie ai continui cambiamenti che hanno portato nuove modalità e armi in grado di cambiare il nostro stile di gioco. Guida Fortnite, come superare le sfide ...

Fortnite Battle Royale : ecco le nuove Sfide della settimana 6 della quarta stagione : Su Fortnite sono ancora in atto le sfide della settimana 5, ma come di consueto negli ultimi tempi sono già trapelate in rete le nuove sfide della settimana 6 della quarta stagione del gioco, riporta Comicbook.La settimana 6 avrà inizio da giovedì 7 giugno e, se non considerate le sfide una qualche forma di spoiler, potete vedere cosa vi aspetterà qui di seguito:In questa nuova settimana i giocatori, oltre alle classiche sfide aggiornate, ...

Fortnite : Epic annuncia il rinvio delle Sfide della Settimana 5 e dell'update 4.3 : Novità da non sottovalutare per Fortnite dato che Epic ha rivelato un rinvio per le Sfide della Settimana 5 della Stagione 4 e quindi anche per l'update 4.3. A quanto pare non si tratterebbe di un errore o di un problema di qualche tipo ma di una scelta preventivata dalla software house, che vuole riportare il reset Settimanale al giovedì.Come segnalato da Express.uk, Epic ha annunciato che le Sfide della Settimana 5 saranno disponibili il 31 ...

Fortnite : svelate in anticipo le Sfide della Settimana 5 : Arrivano interessanti novità per i numerosissimi giocatori di Fortnite impegnati nelle Sfide Settimanali, infatti, anche questa volta, sono comparse in rete con anticipo le nuove Sfide della Settimana 5.Stando a quanto riportato da Fortnite Intel, le nuove Sfide del Pass Battaglia arriveranno nella giornata di domani e saranno quelle elencate qui di seguito:I giocatori possono comunque affrontare ancora le Sfide della Settimana 4 e quelle delle ...

Trapelano Sfide Settimana 5 per Fortnite Battle Royale - dettagli e uscita : Sono state svelate in anticipo le sfide della Settimana 5 della Stagione 4 di Fortnite Battle Royale nonostante sia ancora in corso la Settimana 4. In rete infatti, riportate da Fortnite Intel, sono già apparse tutte le sfide che arriveranno con la Settimana 5 il prossimo martedì 29 maggio. Di seguito è disponibile l’elenco completo di tutto ciò che sta per arrivare con la nuova Settimana di Fortnite Battaglia Reale. Elenco completo sfide ...

Fortnite : il prossimo aggiornamento 4.3 renderà più facile tracciare i progressi durante le Sfide della Settimana : Mentre poco fa vi riportavamo gli ultimi (grandi) risultati di Fortnite, con incassi per 296 milioni ad aprile, ecco spuntare un'interessante notizia che riguarda l'introduzione di un utile accorgimento nel gioco.Di cosa si tratta? È presto detto. Come riportato da VG247.com, Epic Games sta per pubblicare il nuovo aggiornamento 4.3 che porterà con sé alcune novità, come ad esempio un metodo che semplificherà il tracciamento dei progressi nelle ...

Fortnite : ecco quali sono le Sfide della settimana 4 della quarta stagione : Le sfide settimanali di Fortnite trapelano ancora una volta nella rete, per cui non dovrebbe sorprendere il fatto di conoscerle nuovamente in anticipo.L'inizio della quarta settimana della stagione 4 del gioco è previsto per il 22 maggio, per cui chi non considerasse le sfide settimanali una sorta di spoiler, può continuare con la lettura.Le sfide per la settimana 4 dunque saranno le seguenti: Read more…

Svelate le Sfide di Fortnite per la quarta settimana della quarta stagione? : Non si ferma mai il lavoro degli sviluppatori di Fortnite, sempre sul pezzo per provare ad offrire alla propria community motivi sempre validi per concedersi una partita in più al fortunato titolo Battle Royale. Negli ultimi mesi i ragazzi di Epic Games hanno dimostrato di saperci decisamente fare, e la dimostrazione arriva dai milioni e milioni di utenti che quotidianamente fanno il proprio accesso all'interno del gioco. Il merito del tutto ...

Fortnite Season 4 - trapelate le Sfide della terza settimana : I possessori del Battle Pass della Season 4 di Fortnite possono dare una sbirciata ad una lista di sfide trapelate in rete, in arrivo per la terza settimana.Come riporta VG247 infatti chi volesse delle anticipazioni al riguardo, altresì chiamate anche spoiler, può vedere cosa lo aspetterà durante la Week 3 della Season 4 di Fortnite.Fortnite Season 4 Week 3 Challenges:Read more…

Fortnite Battle Royale : la Stagione 4 si arricchisce con le Sfide della Settimana 2 : Arrivano le nuove Sfide per i tantissimi giocatori impegnati in Fortnite Battle Royale! Lo scorso primo maggio, come saprete, ha avuto inizio la Stagione 4 e, molto probabilmente, alcuni di voi saranno ancora impegnati con le Sfide della Settimana 1.Ma, come riportano i colleghi di VG247, ecco già spuntare con anticipo le Sfide della seconda Settimana. Sono in tutto 7 e potete scoprirle qui di seguito nel dettaglio:A quanto pare non esistono ...

Svelate in anticipo le Sfide della Settimana 10 di Fortnite : Se siete tra i numerosissimi giocatori di Fortnite, abbiamo ottime notizie per voi. Infatti, anche questa volta sono spuntate in rete le Sfide della Settimana 10 con anticipo.Per affrontare al meglio le Sfide vi proponiamo già la nostra guida e, se siete tra coloro ancora impegnati nelle Sfide della Settimana 9, potrebbe esservi molto utile. Grazie alla segnalazione dei colleghi di VG247, apprendiamo che un leak ha svelato i nuovi obiettivi con ...

Trapelano Sfide Fortnite dal 26 aprile - quali quelli della settimana 10 : Nuova settimana, nuovo leak delle sfide Fortnite. Anche questa volta sono trapelate tramite il sito Fortnite Intel. Probabilmente moltissimi giocatori sono ancora impegnati con le sfide attuali, quelle di questa settimana. Ma i dataminer pensano già alla prossima, alle nuove sfide nel gioco dalla prossima settimana. Parliamo della settimana 10 del Pass Battaglia, con le nuove sfide per Fortnite disponibili dal 26 aprile. Le nuove sfide di ...