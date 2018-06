ilfoglio

(Di venerdì 15 giugno 2018) Iin Italia sono in gabbia; anzi sono rinchiusi in tre gabbie, l’una dentro l’altra come le bamboline russe: il fisco, la contrattazione sindacale e la politica dei redditi così come è stata disegnata con l’accordo del luglio 1993 che superava del tutto la scala mobile. Secondo i dati Istat,