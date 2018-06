Serie C Siena-Cosenza | venduti 10mila tagliandi per la finale

A Pescara si giocherà la finalissima Play Off di Serie C Siena-Cosenza : ... un'importante iniziativa benefica a sostegno dei progetti per i minori di Unicef, corner informativi su sport e salute e spettacoli, per chiudersi poi con la partita che decreterà l'ultimo pass per ...

Serie C - sabato la finale playoff tra Siena e Cosenza : sarà l’ultima di 1108 partite giocate in stagione : Sono state disputate 1.108 partite, di cui 988 di campionato, 73 di Coppa Italia (vinta dall’Alessandria), 38 di playoff, 6 di playout, 3 di supercoppa (conquistata dal Padova) Mancano 120 ore al termine della stagione agonistica in Serie C. sabato 16 giugno alle 20,45 allo stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ di Pescara è di scena la finale play off tra Cosenza e Siena per l’ultimo posto per la Serie B (Lecce, Livorno ...

Serie C - play-off : Robur Siena e Cosenza in finale per l'ultimo posto in B : ...- Inoltre si svolgeranno un evento in piazza che vedrà la partecipazione di un gran numero di bambini delle associazioni dilettantistiche che condivideranno assieme a Lega Pro i valori dello sport, ...

Video/ Catania Siena (5-5 dcr) : highlights e gol della partita (playoff Serie C) : Video Catania Siena (5-5 dcr): highlights e gol della partita, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. Servono i rigori: Siena promosso, Catania eliminato(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Siena-Cosenza - Finale Playoff Serie C : data - programma - orari e tv. A Pescara per la promozione in Serie B : Siena-Cosenza sarà la Finale dei Playoff di Serie C 2018 che mette in palio l’ultima promozione per la prossima Serie B. Le due squadre si contenderanno l’ultimo posto in palio per la cadetteria e si sfideranno nell’atto conclusivo secco: si decide tutto in una partita unica, una vera e propria Finale senza appello che si giocherà a Pescara nella giornata di sabato 16 giugno (ore 20.45). I toscani hanno eliminato il Catania ...

Playoff Serie C : finale è Cosenza-Siena : Cosenza e Siena sono le finaliste di Playoff del campionato di calcio di serie C. La squadra cosentina ha sconfitto 2-0 in casa il Sudtirol, che all'andata aveva vinto 1-0. I toscani, vittoriosi 2-1 ...

Risultati playoff Serie C - Cosenza da impazzire : lacrime per il Catania - in finale vola il Siena dopo i rigori [FOTO] : 1/13 Foto LaPresse/Davide Anastasi 10/06/2018 ...

Risultati playoff Serie C/ Ritorno semifinali : il Siena raggiunge il Cosenza in finale! : Risultati playoff Serie C, Ritorno semifinali: all’ultimo secondo il Cosenza elimina il Sudtirol, al Massimino bisogna andare ai rigori dove il Siena ha la meglio sul Catania(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:07:00 GMT)

Serie C - Catania-Siena e Cosenza-Sudtirol LIVE dalle 20.30 : ROMA - Questa sera alle 20.30 si giocheranno le due gare di ritorno delle semifinali playoff di Serie C. Al Massimino ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per Catania-Siena. All'andata è finita ...

Video/ Siena Catania - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - semifinale play off - : Video Siena Catania , 1-0, : highlights e gol della partita, andata delle semifinali dei play off della Serie C. Robur avanti con la rete di Marotta.

Serie C - Siena e Sudtirol ok. Vittorie in casa nell'andata delle semifinali playoff : Serie C in campo per le semifinali di andata della corsa alla Serie B. Siena e Sudtirol si aggiudicano con identico risultato le gare di andata: nel ritorno in trasferta avranno due risultati su tre ...

RISULTATI Serie C/ Andata semifinali playoff : Sudtirol e Siena vincono di misura : RISULTATI playoff SERIE C: diretta gol live score: Sudtirol e Siena vincono in casa, entrambe le partite finiscono 1-0 con gol nella ripresa e per gli altoatesini addirittura nel recupero(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:42:00 GMT)

Siena-Catania 0-0 : il risultato del playoff di Serie C in diretta LIVE : Siena-Catania 0-0 Primo tempo LIVE Le due squadre si temono molto e restano bloccate nei primi 15 minuti di gioco, con poche occasioni da entrambe le parti. Al 16' arriva la prima opportunità del ...

Playoff Serie C 2018 : in diretta tv su Raisport Siena-Catania e Cosenza-Sudtirol Video : Mercoledì 6 e domenica 10 giugno si giocheranno le gare di andata e ritorno delle semifinali dei play off di Serie C 2018. A re gli orari e il canale su cui sara' possibile vedere la diretta tv delle partite Siena-Catania e Cosenza-Sudtirol. Il programma dei play off [Video], in merito all'andata del 6 giugno, prevede le sfide tra Sudtirol-Cosenza e Siena-Catania. Domenica, invece, le gare di ritorno saranno Cosenza-Sudtirol e Catania-Siena. Chi ...