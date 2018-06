Serafino film stasera in tv 16 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: #Celentano ha scelto di fare questo film nella consapevolezza che sarebbe stato il seguito de 'Il ragazzo della via… - Cinemambiente : #Celentano ha scelto di fare questo film nella consapevolezza che sarebbe stato il seguito de 'Il ragazzo della via… - Cinemambiente : Toffetti, storico del cinema: 'Germi in #Serafino si diverte perché è alla fine della sua carriera. Ha fatto grandi… - Cinemambiente : #CA21 festeggia i 50 anni di una storica pellicola italiana “pre-ambientalista”, #Serafino, di Pietro Germi… -

(Di venerdì 15 giugno 2018)è ilin tv venerdì 152018 in onda in prima serata su Rete 4. La commedia diretta da Pietro Germi ha come protagonista Adriano Celentano. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda GENERE: Commedia ANNO: 1968 REGIA: Pietro Germi CAST: Adriano Celentano, Ermelinda De Felice, Saro Urzì, Francesca Romana Coluzzi, Ottavia Piccolo, Amedeo Trilli DURATA: 96 minutiin tv:Fiorin dopo essere tornato dal servizio militare, congedato anzitempo per “insufficienza mentale”, lavora come pastore del gregge dello zio Agenore, un uomo avido, e della buonissima zia Gesuina. L’uomo dopo anni rivede la sua giovane cugina, Lidia figlia di Agenore. I due si ...