Sea-Watch | stop pressioni all' Europa sulla pelle dei migranti

La Sea-Watch chiede l'apertura dei porti italiani per imbarcare i migranti salvati dagli Usa : Roma, 13 giu. , askanews, L'Ong tedesca Sea-Watch si è detta pronta ad accogliere i 40 migranti soccorsi ieri dalla marina americana al largo della Libia solo se l'Italia aprirà i suoi porti. La nave ...

Libia - Sea Watch : naufragio 12 morti : 17.53 Mentre infuriano le polemiche sul caso Aquarius, al largo delle coste libiche si sarebbe verificato un altro naufragio di migranti con 12 morti. Lo scrive la Ong Sea Watch spiegando che una nave davanti alla Libia si sta recando sulla zona, a 20 miglia dalla costa. Il naufragio, spiega la ong, "è stato segnalato da un assetto della Marina statunitense, che ha tratto in salvo dall'acqua 40 persone e che ha confermato le 12 vittime".

Migranti - naufragio a largo della Libia. L’Ong Sea-Watch : “Recuperati 12 cadaveri” : L'Ong Sea-Watch avvisa di essere stata chiamata per prestare assistenza al largo della Libia a causa di un naufragio: sono state messe in salvo 41 persone, ma sono stati recuperati anche 12 cadaveri. A dare l'allarme una nave della Marina statunitense che ha chiesto assistenza all'Ong per poter soccorrere i Migranti.Continua a leggere

Migranti - ong Sea Watch : “Naufragio al largo della Libia - 12 morti e 40 salvati” : La Marina statunitense “ha tratto in salvo dall’acqua 40 persone e conferma 12 cadaveri“. Lo scrive la ong Sea Watch sul suo profilo Twitter dando notizia di un naufragio di Migranti avvenuto a 20 miglia dalle coste libiche. La nave dell’organizzazione – che si trovava davanti alla Libia – si sta dirigendo nella zona. Il naufragio, aggiunge la Sea Watch, “ci è stato segnalato da un assetto della Marina ...

Matteo Salvini pronto a respingere anche Sea Watch 3 : “Poco cambia che la nave si chiami Aquarius o Sea Watch 3: vogliamo porre fine a questo traffico di esseri

Salvini chiude i porti : «Aquarius attracchi a Malta». Oggi nuovo caso - stop a Sea Watch 3 : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo. La replica: non siamo competenti sul caso. Sulla vicenda interviene anche il premier Conte: «Si conferma l’ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell'Europa, a intervenire e a farsi carico dell'emergenza. Inviamo comunque motovedette con medici»...

Salvini respinge un'altra nave. No alla Sea Watch 3 - l'Italia ha smesso di chinare il capo e ubbidire : No alla Aquarius, No alla Sea Watch 3. Matteo Salvini chiude i porti alle Ong e dopo la nave di Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranèe blocca anche la nave della Ong tedesca al largo delle coste libiche: "l'Italia ha smesso di chinare il capo e ubbidire" afferma il vice premier e ministro dell'Interno. "Nel Mediterraneo ci sono navi con bandiera di Olanda, Spagna, Gibilterra e Gran Bretagna, ci sono Ong tedesche e spagnole, c'è Malta che non ...

Migranti - sbarco della Sea Watch a Reggio Calabria : i giornalisti obbligati a consegnare alla polizia i file video del salvataggio in mare : ROMA - 'Consegnate il materiale video girato durante il salvataggio in mare dei Migranti o verrà sequestrato'. La richiesta ai giornalisti a bordo della Sea Watch, nave ong sbarcata ieri a Reggio ...

Migranti - primi due sbarchi dell'era Salvini/ Navi Ong a Reggio e Pozzallo : Sea Watch risponde al neoministro : Migranti, primi due sbarchi dell'era Salvini: nave Ong tedesca ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo. Seconda nave a Pozzallo: oltre 200 profughi.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:10:00 GMT)

Reggio Calabria - il primo sbarco di migranti dell’era Salvini. Responsabile Sea Watch : “Accuse alle Ong infondate” : Il primo sbarco da quando Matteo Salvini è diventato ministro dell’Interno, è avvenuto al porto di Reggio Calabria dove stamattina sono arrivati 232 migranti tra cui molti minori non accompagnati. Sono stati salvati nei giorni scorsi e accompagnati in Italia a bordo della nave dell’Ong Sea Watch. Durante le operazioni di sbarco, la Responsabile Italia dell’organizzazione non governativa, Giorgia Linardi, ha replicato alla frase di Salvini ...

Migranti - a Reggio Calabria è arrivata la Sea-Watch 3 : La Sea-Watch 3, la nave di una Ong tedesca con a bordo 232 Migranti, è arrivata questa mattina, intorno alle ore 7:40, a Reggio Calabria e lo sbarco è ancora in corso, comincerà ben dopo le 9. È il primo sbarco autorizzato dal nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ieri ha bacchettato le Ong e anche Malta, alla quale la Guardia Costiera italiana aveva chiesto di intervenire (perché era il porto più vicino) ottenendo un rifiuto. ...

Migranti - la Sea Watch arrivata a Reggio Calabria : oltre 200 a bordo - : La nave della Ong di proprietà di un'organizzazione tedesca battente bandiera olandese, è rimasta tre giorni in acque Sar prima che arrivasse dall'Italia l'autorizzazione all'approdo. A bordo anche 29 ...

Migranti - la Sea Watch arrivata a Reggio Calabria : oltre 200 a bordo : Migranti, la Sea Watch arrivata a Reggio Calabria: oltre 200 a bordo La nave della Ong di proprietà di un’organizzazione tedesca battente bandiera olandese, è rimasta tre giorni in acque Sar prima che arrivasse dall'Italia l'autorizzazione all'approdo. A bordo 215 uomini, 17 donne, 29 minori tra i 9 e i 18 anni e un bambino di 5 ...

Migranti - la Sea Watch arrivata a Reggio Calabria. Duecento a bordo - anche una donna incinta : Reggio CALABRIA - E' arrivata stamattina nel porto di Reggio Calabria la nave 'Sea Watch 3' con a bordo 232 Migranti soccorsi nel mar Mediterraneo, fra cui 17 donne, 29 minorenni e un bimbo di 5 anni ...