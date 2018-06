Se Forza Italia si prende la Vigilanza | allora è tornato il Nazareno L' ira

Sondaggio Youtrend - punito il centrodestra : vola la Lega - crolla Forza Italia - convince il governo : Cresce a livello esponenziale la Lega , cala di poco il Movimento 5 stelle e crolla Forza Italia . Lorenzo Pregliasco , di Youtrend , ha presentato in diretta a Omnibus su La7 la supermedia dei ...

Stadio della Roma - la “lista” di Parnasi : soldi a Forza Italia - Pd e Leu. “Domani vedo i Cinque Stelle - pago pure a loro” : Una cena con Luca Lanzalone e Giancarlo Giorgetti, neo sottosegretario della Lega e in odore di premiership per tanti giorni. Una “lista” di politici – locali e non – saldati e da saldare, finanziamenti anche di piccole entità che gli inquirenti non specificano siano leciti o illeciti. Un lavoro fattivo, sia economico che comunicativo, per Roberta Lombardi candidata M5S alla Regione Lazio “che magari non vince ma ci può essere utile sul ...

Ettore Romoli è morto/ Lutto nel mondo della politica - Berlusconi : "Forza Italia perde grande dirigente" : Ettore Romoli è morto, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia aveva 80 anni: Silvio Berlusconi, "Forza Italia perde uno dei migliori dirigenti"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Copasir e Vigilanza Rai - il Pd pronto alla guerra. Incontro con Forza Italia. Meloni : “Scandaloso - Berlusconi smentisca” : Il Pd è pronto a “scatenare un casino”, per usare le parole di un dirigente del partito sentito dall’agenzia LaPresse, se la maggioranza impedirà ai democratici di assumere la presidenza del Copasir, a beneficio di Fratelli d’Italia. Per questo ieri i capigruppo di Pd e Forza Italia si sono incontrati per definire un metodo in vista delle votazioni della prossima settimana, quando si comporranno le commissioni ...

Morto Ettore Romoli - presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e storico dirigente di Forza Italia : È Morto all’età di 80 anni l’ex parlamentare ed ex sindaco di Gorizia Ettore Romoli, eletto il 22 maggio scorso come presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Romoli, nato a Firenze il 9 aprile 1938, aveva contribuito a fondare Forza Italia, di cui negli anni era stato consigliere nazionale e coordinatore regionale. Con il partito di Silvio Berlusconi era stato eletto al Senato nel 1994 e alla Camera nel 2001, oltre ad ...

'Credo negli ideali di Forza Italia e rispondo a chi mi ha eletto' : ... giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del ...

Sondaggi elettorali politici : M5S e Lega a braccetto - flessione di Forza Italia : La prima decade del mese di giugno è andata in archivio e ci ha lasciato una serie di Sondaggi politici su cui poter discutere. Le intenzioni di voto pubblicate da Index Research evidenziano un andamento positivo da parte di Movimento 5 Stelle e Lega, che si trovano al Governo insieme e procedono fianco a fianco. Il loro trend è positivo, ma cosa sta accadendo agli altri partiti? Di seguito andremo ad analizzare i valori di ciascuno, con le ...

Ars - Mancuso - FI - : Dall´ultima tornata elettorale - nuova linfa per Forza Italia : "Come sempre - conclude il Deputato nisseno - lavoreremo accanto ai nuovi amministratori per riportare speranza e fiducia nella politica. Viabilità e formazione sono i temi delle prossime settimane ...

Nuovo stadio Roma - arrestati pezzi grossi di Forza Italia - Pd e Movimento 5 Stelle : c’è anche l’uomo della Raggi e di Di Maio [NOMI] : I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Roma hanno eseguito stamattina 9 arresti nell’ambito di un’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del Nuovo stadio della Roma. La misura cautelare è stata ...

Salvini divide Forza Italia : Un dualismo che spesso sfocia, sotto traccia, in un vero e proprio scontro con ripercussioni sulla linea politica del partito. La lettera di Berlusconi sembra essere una rivendicazione del ruolo e ...

Salvini divide Forza Italia : Raccontano che Silvio Berlusconi abbia deciso di scrivere di getto e inviare al 'Corsera' senza alcun preavviso la lettera con la quale annunciava di 'rivoluzionare' di Forza Italia. Domenica, nella ...

Forza Italia - il big azzurro parla dopo le amministrative : 'Siamo diventati l'Udc' : L'analisi è impietosa, ma ha il suo fondamento. E viene riportata non su Il Fatto Quotidiano , a mo' di sfottò nei confronti di Forza Italia e del suo modesto risultato anche alle ultime ...

Forza Italia tiene al Sud : resta ancora il traino dell’asse di centrodestra : a Nessuna traccia dell"Opa leghista su Forza Italia. Nel Centro-Sud il partito azzurro scaccia via spettri e timori della vigilia dimostrando una buona capacità di attrazione e di tenuta. C"è il successo di Catania dove l"europarlamentare azzurro Salvo Pogliese conquista la roccaforte di Enzo Bianco direttamente al primo turno con il 52% dei consensi.C"è il caso di Brindisi dove Roberto Cavalera - sostenuto da Forza Italia, Udc e Liste Civiche - ...

Sondaggio Swg Mentana - vola il Movimento Cinque Stelle : Lega stabile - cala ancora Forza Italia : Il Movimento Cinque Stelle sfonda il tetto del 31% secondo l'ultimo Sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana al TgLa7. Secondo la rilevazione, i grillini sono ora al 31,5%, in risalita dello 0,6%. ...