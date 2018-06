SCUOLA Pagella | Invalsi e certificazione | arriva il metro dei voti

SCUOLA/ Cosa nascondono quei 9 in pagella a chi non sa tradurre latino : Il latino è un problema generazionale: come convincere dei ragazzi che la torta finale sarà mille volte più buona di quella che trovano in frigo? VALERIO CAPASA(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ C'è bisogno di uomini, non di professori, di V. CapasaSCUOLA/ Al bivio tra guadagnare il mondo intero e conoscere se stessi, di V. Capasa