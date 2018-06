Scuola - due aggressioni verbali e fisiche a insegnanti : Scuola, due aggressioni verbali e fisiche a insegnanti Un uomo di 50 anni è stato denunciato per minacce aggravate. Ha chiamato al telefono l’insegnante di un istituto di Gorgonzola, ritenuta responsabile della bocciatura del ragazzo di 16 anni, e l’ha aggredita verbalmente. Altro caso a Pogliano ...

“Uno mi stuprava - altri due compagni guardavano”. Orrore in una Scuola italiana : ecco dove è successo : Prima immobilizzata, poi stuprata in classe da un compagno. Ma non erano soli: stando alla ricostruzione della vittima, c’erano anche altri due ragazzi in quell’aula di un istituto superiore. L’episodio si sarebbe consumato lunedì scorso, intorno a mezzogiorno, in una classe semi deserta di una scuola superiore italiana. La studentessa, appena diciottenne, ha già denunciato il compagno per violenza sessuale ai ...

Paura a Torino - Scuolabus speronato da un’auto : due bambini feriti : L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 a Piossasco. Il pulmino è andato a sbattere violentemente contro il muro di un agriturismo. Tre persone ricoverate in ospedale. L'autista della macchina è finito incastrato tra le lamiere.Continua a leggere

Belgio - sparatoria davanti a una Scuola di Liegi : morti due poliziotti e un passante. Gli spari - la fuga e le vittime a terra : Due poliziotti sono morti durante una sparatoria a Liegi. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, è stato ‘neutralizzato’. Secondo fonti di polizia l’uomo che ha sparato nel centro di Liegi uccidendo un passante e due poliziotti avrebbe gridato ‘Allah è grande’ prima di essere abbattuto dagli agenti. A scriverlo in particolare sono la Libre Belgique e la Dernière Heure. Non ci sono tuttavia conferme ufficiali ...

USA - nuova sparatoria in una Scuola : due feriti - catturato l’attentatore : Un adulto e uno studente sono rimaste feriti in seguito a una sparatoria alla Noblesville West Middle School, nello stato dell'Indiana.Continua a leggere

USA - nuova sparatoria in una Scuola : due feriti - catturato l’attentatore : USA, nuova sparatoria in una scuola: due feriti, catturato l’attentatore Un adulto e uno studente sono rimaste feriti in seguito a una sparatoria alla Noblesville West Middle School, nello stato dell’Indiana.Continua a leggere Un adulto e uno studente sono rimaste feriti in seguito a una sparatoria alla Noblesville West Middle School, nello stato dell’Indiana.Continua a […] L'articolo USA, nuova sparatoria in una scuola: due ...

Scuola : Sicilia - due milioni di euro in più per istituti (2) : (AdnKronos) - "Si tratta di un significativo e promettente impegno del governo che, rispetto allo scorso anno, riesce ad incrementare di oltre 2 milioni euro i fondi destinati alle scuole Siciliane affinché sia possibile migliorarne i servizi e la qualità dell’offerta didattica - afferma l'assessore

Parma - violenze sui bambini : arrestate due maestre di una Scuola materna. “Mangia come un animale” : “Mangia col piatto in mano come un animale”. È la frase pronunciata contro un bimbo che aveva disobbedito all’ordine di rimanere immobile. da una delle due maestre arrestate oggi dai carabinieri in una scuola materna di Colorno (Parma). I bambini, terrorizzati, erano costretti a subire ripetute violenze fisiche e psicologiche, oltreché punizioni. Le vittime tra i 3 e 5 anni vivevano nella paura. Le due donne sono accusate di ...

Parma - violenze sui bambini : arrestate due maestre di una Scuola materna : Maltrattamenti nei confronti di bambini tra i 3 e i 5 anni, terrorizzati dai metodi delle loro insegnanti. Con questa accusa sono state arrestate due maestre di una scuola materna di Colorno, in provincia di Parma. Dalle indagini sono emerse comportamenti molto severi e aggressive sui bimbi da parte delle due donne. Le vittime secondo l’Arma erano costrette a subire violenze fisiche e psicologiche e punizioni restrittive. L'articolo Parma, ...

Milano - biossido di azoto oltre i limiti in una Scuola su due : ... sono i dati che emergono dalla nuova mappatura presentata da Cittadini per l'aria Onlus, risultato del progetto di scienza partecipata 'NO2, No grazie. Stop ai diesel in città', cui hanno aderito ...

Milano - biossido di azoto oltre i limiti in una Scuola su due : ... sono i dati che emergono dalla nuova mappatura presentata da Cittadini per l'aria Onlus, risultato del progetto di scienza partecipata 'NO2, No grazie. Stop ai diesel in città', cui hanno aderito ...

Milano - biossido di azoto oltre i limiti in una Scuola su due : I dati della mappatura di Cittadini per l'Aria Onlus quest'anno si sono concentrati soprattutto sui luoghi frequentati da bambini e ragazzi: la quota sale al...

Venezia - 14enne in gita con la Scuola stuprata da due coetanei : salvata da un compagno eroe : Una 14enne di Bolzano in gita con la scuola a Venezia è stata avvicinata da due coetanei, afferrata brutalmente e trascinata in un sottoportico, dove hanno tentato di violentarla. L'adolescente, che è ancora sotto choc, è stata salvata grazie all'intervento di un compagno eroe.Continua a leggere

Scuola - le emergenze da risolvere dal nuovo Governo nei primi due mesi : Teleborsa, - Mentre i riflettori sono puntati sulla formazione del nuovo Governo affidato nelle mani di M5S e Lega Nord , il mondo della Scuola continua a chiedere di risolvere alcune questioni irrisolte. Il sindacato della Scuola Anief si fa portavoce delle emergenze da risolvere nel più breve tempo possibile: entro due ...