Scossa di terremoto magnitudo 5 6 in Indonesia DATI

Scossa Notturna Sotto al Tunnel del Gran Sasso. Terremoto Tra Fonte Cerreto e Pietracamela (Te) : Teramo - Una Scossa di Terremoto di medio-bassa intensità si è sprigionata Sotto al Tunnel autostradale del Gran Sasso. Il sisma di Ml 3.1 è avvenuto 7km a sud dell'abitato di Pietracamela in provincia di Teramo ad una profondità di 6Km. Per il momento non si segnalano problemi di alcun genere a cose o persone. leggi tutto