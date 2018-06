Sanità | il Ministro Grillo chiede informazioni urgenti alle Regioni sulle liste attesa

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) Riduzione dei tempi d’per l’accessoprestazioni sanitarie, massima trasparenza e sicurezza delle cure, equità e uniformità in tutta Italia, nessun onere aggiuntivo per gli assistiti, controllo puntuale del corretto svolgimento della libera professione da parte dei medici. In vista della prossima predisposizione del Piano Nazionale per il governo delled’, ildella Salute Giuliaha inviato oggi ae Province Autonome una circolare che intende fare il punto e raccogliere capillarmente lesullo stato dell’arte nazionale di un aspetto critico e cruciale per la tutela della salute pubblica e del Servizio Sanitario Nazionale. Lo rende noto un comunicato di Lungotevere a Ripa. “Metterò il massimo impegno e mi aspetto una grande collaborazione din favore dei cittadini per abbattere lunghi e impossibili tempi d’...