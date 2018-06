San Felice Gate | la Ippolito va pure nel Beneventano a diffondere il suo libro

Elena Santarelli - ultime notizie sul figlio : “Sì - ha un tumore - ma ecco come sta e perché sono felice” : Elena Santarelli, le sue ultime parole sul figlio: “Sì, ha un tumore, ma ecco come sta e perché sono felice” Elena Santarelli sta continuando a fiancheggiare e sostenere suo figlio Giacomo, ancora in lotta contro il tumore. Nonostante la battaglia sia di quelli delicate, la moglie di Bernardo Corradi non si perde d’animo e prosegue addirittura a […] L'articolo Elena Santarelli, ultime notizie sul figlio: “Sì, ha un ...

Elena Santarelli felice al mare : “Cattiva madre”. Lei replica su Instagram : Una mamma si concede un week end di sole e amore al mare, con il marito e la figlia, per festeggiare il suo anniversario di matrimonio, in uno dei momenti più difficili della sua vita, visto che l’altro figlio è ricoverato da mesi in ospedale, e il web non gliela perdona. Non tutto, non tutti, ma “qualche sfigato”, come precisa lei stessa su Instagram. Perché se la mamma in questione si chiama Elena Santarelli e la sua vita è ...

«Lazzaro felice - aria fresca - pura - Sana» : È un film, dichiara la Rorhrwacher , che racconta " la santità dello stare al mondo e di non pensare al male di nessuno, ma semplicemente credere negli altri esseri umani ". Di questi tempi, il ...

Al cinema "Lazzaro Felice" - non è un paese per Santi : 'Lazzaro Felice', il film di Alice Rohrwacher che ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura al recente Festival di Cannes, è un'opera più matura e affascinante della precedente 'Le Meraviglie', ...

DTM - Felice sorpresa a MiSano : Zanardi in pista con BMW : ... che ha avuto il via libera per partecipare dagli organizzatori e, soprattutto, dalle rivali Audi e Mercedes, che ben accolgono Zanardi nel loro mondo. Misano è fondamentale anche in vista della 24 ...

L'infelice revolución di Maurizio Sarri - il MaSaniello in tuta : Roma . "Lo faccio per passione come Maurizio Sarri / niente giacca e cravatta come Maurizio Sarri / sto con la barba sfatta come Maurizio Sarri / hasta la revolución come Maurizio Sarri", canta il ...

Alice Rohrwacher conquista il Festival di Cannes con “Lazzaro Felice” - la storia di una piccola Santità senza miracoli : Grande apprezzamento al Festival di Cannes per ‘Lazzaro felice’ il nuovo film di Alice Rohrwacher che ha ricevuto oltre 10 minuti di applausi al termine della proiezione, al Grand Theatre Lumiere. La pellicola è stata il primo film italiano del programma in competizione per la Palma d’Oro e racconta la storia di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come ...

Con "Lazzaro felice" Alice Rohrwacher fa risorgere anche il lupo di San Francesco : "Le Monde" esalta il virtuosismo registico (in sintonia con l'applausone italiano) ma è controversa l'accoglienza dei critici per il primo film italiano in concorso,"Lazzaro felice", terza presenza a Cannes di Alice Rohrwacher, che con "Le meraviglie" nel 2014 vinse il Grand Prix di una giuria presieduta nientemeno che da Jane Campion.A botta calda, dopo la proiezione, la regista così ci condensa il film, montato a rotta di collo ...

Calcio femminile - la serie A e B pasSano dai Dilettanti alla Figc. La Lnd non ci sta : 'Decisione infelice' : La riorganizzazione dei tornei femminili è realtà e sarà già operativa dal campionato 2018-2019. La serie A e la serie B "in rosa", fino ad oggi gestite dai Dilettanti, saranno sotto l'egida dalla ...