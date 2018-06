San Benedetto richiama acqua minerale Gran Guizza per elevata presenza di Idrocarburi

San Benedetto - appuntamento con l'evento scientifico-divulgativo ''Citius Altius Fortius'' : ... biologi, farmacisti e soprattutto per gli sportivi e gli amanti del fitness per fare una messa a punto delle nuove opportunità offerte dalla scienza per ottimizzare le prestazioni sportive e il ...

Comunali Abruzzo - San Benedetto dei Marsi Conferma Quirino D'Orazio : L'Aquila - Quirino D'Orazio resta sindaco di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila). Con la lista Insieme si può (48,41%) avuto la meglio su Paolo Di Cesare della lista Per progredire insieme (32,37) e su Domenico Fabrizio Cerasa di Possiamo adesso (19,20). leggi tutto

Ha un malore in spiaggia - muore tra la gente a San Benedetto del Tronto : SAN Benedetto DEL Tronto - Un'altra morte in spiaggia, un 'altra tragedia. Ha perso la vita questa mattina vittima di un malore un uomo di 74 anni di Ascoli alla concessione 114 in zona Sentina di San ...

Investimento sul lungomare di San Benedetto - un ferito : SAN Benedetto DEL TRONTO Giornata di intenso lavoro per il 118 di San Benedetto che, nella tarda mattinata di oggi, è dovuto anche intervenire sul lungomare per soccorrere un uomo investito all'...

San Benedetto - ancora ubriachi al volante. Tre patenti ritirate : SAN Benedetto DEL TRONTO Postazioni sul lungomare, in viale dello Sport e sulla Statale 16. Giro di vite della polizia stradale contro chi si mette al volante dopo aver bevuto . Nella notte tra sabato ...

San Benedetto al Porto - “un 5 al Gallo”. La campagna per il 5×1000 alla Comunità di Genova fondata da don Andrea Gallo : Un “5 al Gallo” per sostenere le attività della Comunità di San Benedetto al Porto fondata a Genova da don Andrea Gallo, il prete amico degli ultimi scomparso cinque anni fa. A lanciare la campagna per il 5 per mille ci sono le illustrazioni del disegnatore e autore satirico Vauro, grande amico di Don Andrea Gallo, e poi le tante persone che lo hanno incontrato nei propri percorsi di vita e desiderano sostenere la Comunità di San ...

San Benedetto - successo per l'iniziativa ''Piccoli Scienziati ... Cercasi'' : L'Exhibition è stata vissuta dai ragazzi come una festa della scienza, all'interno della cornice naturale del Parco Wojtyla. Sono state organizzate anche delle interviste semistrutturate ain ...

'Gemellaggio Corale' fra San Benedetto e Ripatransone-Cupra : Interessante l'accostamento dei repertori che ha spaziato dalle musiche folkloristiche sambenedettesi a quelle tradizionali di varie parti del mondo. I due cori hanno concluso insieme il concerto ...

San Benedetto - lo fermano ubriaco al volante. Patente ritirata : SAN Benedetto DEL TRONTO Ancora una notte di controlli , lungo le strade della Riviera delle Palme, per la polizia stradale che anche durante la nottata appena trascorsa ha effettuato pattugliamenti ...

'Servono 1200 euro per tua figlia'. Anziana raggirata di fronte al comune di San Benedetto : SAN Benedetto DEL TRONTO Cinquantenne, capelli brizzolati, e senza alcuna inflessione dialettale. E' la descrizione fatta ai carabinieri da una donna di 80 anni che, questa mattina, è stata raggirata ...

Arrivano le trivelle nel mare di Martinsicuro e San Benedetto : Teramo - ENI ha presentato al Ministero dell'Ambiente il progetto per ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per la perforazione del pozzo "DONATA 4 DIR" nella concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi B.C3.AS. a 14,6 miglia dalla costa (27 km). Il progetto prevede la perforazione del pozzo Donata 4 DIR fino a 1.181 metri di profondità (la lunghezza del pozzo sarà maggiore in quanto ...

Ladri alla gioielleria Fenocchi - colpo nella notte al centro di San Benedetto : SAN Benedetto DEL TRONTO " Ladri in azione al centro di San Benedetto. Nel mirino dei malviventi è finita la gioielleria Fenocchi di via Ugo Bassi, uno dei negozi più noti della Riviera delle Palme ...

Santuario di Savona - eventi per ricordare le visite di Pio VII e Benedetto XVI : Proseguono le iniziative al Santuario di Savona per celebrare due importanti anniversari: quello dell'incoronazione della statua della Madonna da parte di Pio VII, risalente al 10 maggio 1815, e ...

Terremoto nelle Marche - paura alle 18.24 ad Ascoli Piceno e San Benedetto : Una scossa di Terremoto è stata registrata dall'Ingv tra Marche e Abruzzo. Il sisma si è sentito chiaramente alle 18.24 ad Ascoli Piceno e San Benedetto. Il Terremoto, di magnitudo 3.2 a profondità di ...